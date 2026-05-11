Prof. Dr. Oytun Erbaş "yapacağımı yaptım" diyerek açıkladı: "Daha fazla ileri gidemem! Herkes müdür"

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Hande Aydemir ve Soley TV Youtube kanalında Hande Aydemir'in konuğu oldu. Otizm üzerine çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Erbaş, "Otizm çalışmasında Türkiye'de yapacağımı yaptım. Daha fazla ileriye gidemem. Yurt dışına gideceğim. Daha kolektif merkezler lazım. Türkiye'de kolektif, bir arada çalışma yapılamıyor. Herkes müdür. Kimse müdürlüğünü bırakmak istemiyor, araştırmacı olmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

Dijital medya platformu Youtube'da 'Hande İle' programının konuğu olan Prof. Dr. Oytun Erbaş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Programının sunucusu Hande Aydemir'in "Üzerinde çalıştığınız bir deney var mı?" sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Erbaş, Türkiye'de bu konuda kolektif çalışma yapmanın zorluğundan bahsetti ve yurt dışında çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi.

OYTUN ERBAŞ: "BİR ERKEĞİN BEYNİNİ KADINLAŞTIRABİLİRSEN OTİZM ÇÖZÜLÜR"

Otizmin bir erkek beyni hastalığı olduğunu öne süren Erbaş, programda şunları söyledi;

"Otizm çalışıyorum. Östrojen otizmi engelliyor görüşü yoğunlaştı. Biz bir çalışma yayınlamıştık bu konuda. Otizm aslında bir erkek beyni hastalığı. Aşırı erkek beyni sorunu.

Onu biraz kadın hormonu yapmak lazım. Bir erkeğin beynini kadınlaştırabilirsen otizm çözülür. Ama bunu ayarında yapmak lazım, cinsiyet bölgesine müdahale olmamalı.

"TÜRKİYE'DE YAPACAĞIMI YAPTIM DAHA FAZLA İLERİ GİDEMEM"

Otizm çalışmasında Türkiye'de yapacağımı yaptım. Daha fazla ileriye gidemem. Yurt dışına gideceğim. Daha kolektif merkezler lazım. Türkiye'de kolektif, bir arada çalışma yapılamıyor. Herkes müdür. Kimse müdürlüğünü bırakmak istemiyor, araştırmacı olmak istemiyor. Bir yerden sonra 'ben buralarda geziniyorum ama kararımı veremedim' noktasına geliyorum. Artık çekiciliği kalmadı buranın benim için.

"EV HANIMLARINA BEYAZ YAKALI KADIN MAAŞI KADAR MAAŞ BAĞLANMALI"

Mesela ev hanımlarını maaşa bağlasaydık adalet duygusu ortaya çıkacaktı. Çalışan kadınla ev hanımı arasındaki farkı kapatmanın yolu ev hanımına maaş bağlamaktır. Bugün bir beyaz yaka ile aynı maaşı almalıdır. İnsanın en temel duygusu adalet duygusudur. Adalette haksızlık yapıyorsan sorun çıkıyor. Karar verme süreçlerinden en önemi duygulardan birisi vicdan, birisi adalet.

ERKEK BEYNİ VE KUMAR

Kripto ve dijital dolandırıcılıkta en büyük risk grubunu erkekler oluşturuyor. Peki bu erkeklerin suçu mu, genetik bir risk alma eğilimi mi, yoksa modern dünyanın erkekleri hedef alması mı?

Kumar beyin için hazdır. İnsanın beynşnşi hacklemenin en temel yolu kumardır. Erkek beyni haz üzerine işler. Beyninin birçok bölgeseinde amaçsal haz vardır. Arabasıyla ilgilenmek, mekanikle ilgilenmek vs. Erkek beyni primitif hazlarla dolaşmıştır. Ama kadın beyni bir şeyi çözmek için yapmaya odaklıdır. Kadının bağımlılıkları da bunun üzerinedir. Stresli olduğu için alışveriş yapar mesela. Yani kadın davranışları belli mantık içindedir, erkek mantığı daha primitif haz odaklıdır. Bu yüzden kumar erkek beynine daha çok hitap eder.

"GELECEKTE 50 YAŞINDA GEBELİKLERE HAZIRLIKLI OLUN"

Günümüzde insan yaşı ortalaması değişti, çok daha iyi durumdayız. Bugün Japonya'da ölüm yaşı 88 ve bu çok iyi. Gelecekte 50 yaşında gebeliklere hazırlıklı olun. Şu an çok iyi durumda konforlu yaşıyoruz. Artık yorulmuyoruz, duşumuzu alıp uzanıyoruz. Aşırı stres faktörleri vardı eskiden. İnsanlar eskiden 20 km boyunca tarlaya gidiyorlardı. Erkekte erkeğin dinginliğe eriştiği yaş 70 yaştır. 70 yaşındaki erkek mükemmel erkektir. Düzenli bir testostrn seviyesi vardır.

"ERKEĞİN GÖZYAŞI KADINI UZAKLAŞTIRIR MI?"

Erkek gözyaşı kadınları biyolojik olarak soğutuyorsa, kadınlar neden duygusal erkek ister?

Gözyaşındaki maddeye bağlı. Kortizon varsa kadın uzaklaşıyor. Testesteron varsa bu kadını çeker. Kavgadan sonra bir ağlama, afrodizyak etkisi yaratır. kadını etkiler. Korkak bir ağlama ayrı, testesteronik bir ağlama ise ayrıdır.

Testosteron adaleti sağlar. Hakimin testosteronı yüksekse daha adil kararlar veri. İyi babaların da yüksektir. Çok bağış yapan, yardımsever insanın da testosteronı yüksektir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
