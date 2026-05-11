Dünya nefesini tuttu, çifte kabus başladı! Bir yanda "Rat virüsü" diğer yanda yeni varyant

Dünyada “rat virüsü” olarak bilinen hantavirüs paniği devam ederken, bu kez yeni bir COVID-19 varyantı alarmı verildi. Tayland’da yarasalarda tespit edilen yeni koronavirüs türü, insanlara bulaşma potansiyeli nedeniyle bilim dünyasında endişe yarattı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Bilim insanları, Tayland’da yarasa popülasyonları üzerinde yaptıkları araştırmalarda yeni bir koronavirüs grubu tespit etti. Uzmanlara göre bu virüsler, COVID-19 ile aynı geniş aileye, yani sarbecovirus grubuna ait.

Araştırmacılar, bazı varyantların insan hücrelerine bağlanabilecek özellikler taşıyabileceğini belirtiyor. Ancak Tayland sağlık yetkilileri, şu an için insanlara bulaşmış bir vaka olmadığını ve riskin düşük seviyede olduğunu açıkladı.

Çalışmada yer alan Dr. Spyros Lytras, virüslerin aynı yarasa popülasyonlarında dolaştığını ve genetik parçalarını değiştirme ihtimalinin bulunduğunu belirterek, “Bu durum yeni varyantların ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir” dedi.

“RAT VİRÜSÜ” ALARMI: HANTAVİRÜS KRİZİ BÜYÜYOR

Dünyada bir diğer endişe kaynağı ise kemirgenlerle ilişkilendirilen Hantavirus oldu. Son olarak Canary Adaları açıklarında seyreden MV Hondius adlı yolcu gemisinden tahliye edilen 17 ABD vatandaşından birinde virüs tespit edildi.

ABD’li sağlık yetkilileri, pozitif çıkan kişinin semptom göstermediğini ancak yine de biyogüvenlik ünitesine alınacağını açıkladı. Diğer yolcular ise karantina ve gözetim altına alındı.

KRUVAZİYER GEMİSİNDE ACİL TAHLİYE

İspanya’nın Tenerife Limanı’na yanaşan gemide yolcular, milliyetlerine göre tahliye edildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), gemide kalan mürettebat hariç tüm yolcuların kontrol süreçlerinin hızla tamamlanmasını hedefliyor.

ABD’li yolcuların Nebraska’daki biyogüvenlik merkezlerine sevk edilmesi planlanırken, olası temaslılar üzerinde detaylı inceleme başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Tayland covid Hantavirüs
