Ordu’da çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Aydıntepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhur Delican (57) yönetimindeki İkizce Belediyesine ait çöp kamyonu, seyir halindeyken tali yoldan çıkan Yasemin Alparslan (34) idaresindeki otomobile soldan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Yasemin Alparslan ile araçta yolcu olarak bulunan İsmihan Yamak (49) ve Furkan Alparslan (13) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



