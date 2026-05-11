33. Avrupa Obezite Kongresi İlk Kez Türkiye'de

33. Avrupa Obezite Kongresi (ECO 2026) ilk kez Türkiye’de gerçekleşecek. Obezite yönetimine dair en güncel verilerin paylaşılacağı kongre, Avrupa’nın dört bir yanından binlerce sağlık profesyonelini bir araya getirecek.

Çiğdem Berfin Sevinç

Avrupa Obezite Araştırmaları Derneği (EASO) tarafından 12–15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 33. Avrupa Obezite Kongresi - ECO 2026, bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde kapılarını açıyor. Yaklaşık 45 milyon bireyin obeziteyle mücadele ettiği ve obezite görülme oranında Avrupa’da birinci sırada yer alan Türkiye’de düzenlenecek kongrede Novo Nordisk de ana paydaşları arasında yer alıyor.

Tüm dünyadan alanında uzman kişilerin katılımıyla gerçekleşecek olan kongre, obeziteyle mücadelede küresel bilgi paylaşımının merkezi olurken; kongre obeziteyi sadece bir kilo sorunu olarak değil, biyolojik bir süreç ve kronik bir hastalık olarak ele alan bütünsel oturumlara liderlik edecek.

MENOPOZ DÖNEMİNDE OBEZİTE VE KADIN SAĞLIĞI

Kongrede kadın sağlığı da uluslararası çalışmalarla ele alınacak. Özellikle menopozun tüm evrelerini yaşayan kadınlarda obezite yönetiminin faydaları, bu dönemde sıkça karşılaşılan sağlık zorlukları ve kilo kontrolünün menopoz semptomları üzerindeki etkileri, uzmanlarla paylaşılacak güncel çalışmalarla detaylı bir şekilde ele alınacak.

Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

THY uçağında hareketli dakikalar! Acil çıkıştan tahliye edildiler

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

