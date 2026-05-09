Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçiyor? AK Parti'den ilk açıklama!

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları bir süredir siyasetin gündemindeydi. Konuya ilişkin AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi.

ÖMER ÇELİK GRUP TOPLANTISINI İŞARET ETTİ!

Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Partimize geçecek belediye başkanlarını il başkanları ve grup toplantılarında görüyorsunuz. Dolayısıyla oralarda gelişmeleri görürsünüz.

Özgür Özel kendi partisini yönetemiyor. Özgür Özel kendi partisini yönetemediği için bunu AK Parti üzerinden yapmaya çalışıyor. Özgür Özel siyasi yetersizlik içinde."