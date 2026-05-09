Damadını öldüren kayınvalide mahallede alkışlarla karşılandı

İstanbul Kağıthane’de kızını silahla vuran damadını öldüren kayınvalide serbest kaldıktan sonra mahallede alkışlarla karşılandı.

Devrim Karadağ

Kağıthane’deki kanlı aile faciası Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.’nin (28) yaşadığı eve gelen Rüzgar Eser, eşini silahla yaralayıp, olay sırasında evde baldızı Betül E. (32) ile annesi Delal A.'yı darbetmeye başladı.

DAMADINI ÖLDÜRDÜ

Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Ağır yaralanan Nurşin E. ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EŞİNİ TEHDİT ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay öncesi Rüzgar Eser'in boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E. ile görüntülü konuştuğu anlar ortaya çıktı. Görüntülerde, eşi ve kızı ile konuşan Rüzgar Eser'in 'Nurşin 2-3 ay sabret, seni öldüreceğim, sakın geri adım atma. Seni parçalara bölüp ayıracağım. Seni parçalara bölmezsem… Benim bu kinim böyle dursun tamam mı! İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak, yetimhanede büyüyecek' dediği anlar yer aldı.

SERBEST BIRAKILDI, ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Yaşananların ardından gözaltına alına kayınvalide, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 dakika adlı haber sitesinde yer alan habere göre; evine dönen yaşlı kadın mahallede alkışlarla karşılandı.

"YAPMASAYDIM HEPİMİZİ ÖLDÜRECEKTİ"

Gözündeki morluklar ve başındaki yarayla dikkat çeken kayınvalidenin bitkin, üzgün ve yorgun olduğu görüldü.

"Yapmasaydım hepimizi öldürecekti" diyen kayınvalideye mahalledikiler ise "Senin yerinde kim olsa aynısını yapardı abla." diyerek yanıt verdi.

