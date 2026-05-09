İnterpol’ün en çok aranan isimlerindendi! Antalya’da yakalandı

Uluslararası seviyede “cinayet” suçundan aranan Tunahan Çetkin, İstanbul Emniyeti ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatıyla (MİT) yaptığı koordineli çalışmada difüzyon mesajıyla aranan cinayet şüphelisinin Antalya'da olduğunu tespit etti.

Antalya Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle Alanya'da belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, uluslararası seviyede aranan, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından da kaydı bulunan Çetkin'i yakaladı.

Zanlıya yönelik yapılan araştırmalarda mesajlaşma uygulaması üzerinden eylem hazırlıkları yaptığı, ⁠İnterpol-Europol tarafından yayınlanan en çok arananlar listesinin başında yer aldığı belirlendi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

