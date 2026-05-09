Yer: Ankara... Eğlence mekanlarına operasyon: 29 gözaltı, 47 sınır dışı!

Ankara'da emniyet güçleri, yabancı uyruklu kadınları Türkiye’ye getirerek usulsüz çalıştırdığı tespit edilen eğlence mekanlarına yönelik başlatılan insan ticareti soruşturması kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.

29 GÖZALTI, 47 SINIR DIŞI

Bu kapsamda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yurt dışından Türkiye’ye getirildiği tespit edilen 13 Kazakistan, 11 Rus, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya, 1 Kenya uyruklu toplam 38 kadın Göç Müdürlüğü’ne teslim edilip, sınır dışı edildi.

5 AYRI MEKANA BASKIN

Operasyonların ikinci aşamasında da ekipler 5 ayrı mekana baskın yaptı. Bu operasyonlarda ise 9 yabancı uyruklu kadın daha tespit edilip sağlık kontrollerinin ardından Göç Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kaynak: DHA