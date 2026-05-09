ABD saldırısı sonrası Hürmüz Boğazı'nda kaydedildi! İşte o görüntüler

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki misillemeler yeniden başladı. Son olarak ABD'nin operasyonları kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki Hark Adası yakınlarında yoğun bir petrol sızıntısı yaşandı. Sızıntının uydu fotoğraflarına yansıması dünya çapında gündem oldu. Yetkili kişiler sızıntının 20 millik bir alanda 3 bin varil petrol kaybına yol açtığını ifade ediyor. İşte oluşan sızıntının görüntüleri!

Doğukan Akbayır

Washington Tahran hattındaki gerilim yeniden tırmanırken Hürmüz Boğazı'ndaki ABD operasyonları bölgenin ekolojik dengesini de altüst etmeye aday... Özellikle 6-8 Mayıs tarihleri arasındaki operasyonlarda birçok çatışma yaşandı ve bu çatışmalar çevre tehditleri de oluşturuyor.

PETROL SIZINTISI GÖRÜNTÜLENDİ

ABD'nin saldırıları sonrası bölgedeki 20 mil karelik bir alanda yaşanan petrol sızıntısı uydu görüntülerine yansıdı.

Hark Adası açıklarında kaydedilen görüntülerde petrol sızıntısının Basra Körfezi'ne doğru yayılım gösterdiği görüldü.

Yetkili kurumların yaptığı açıklamada bölgede 3 bin varil petrolün denize karıştığı belirtildi.

