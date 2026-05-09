35 ile kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji uzmanı saat vererek uyardı

Meteoroloji'ye göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Yozgat ve Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Aydın, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MGM'nin haftalık hava durumu haritasına göre bugün İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın yağışların Doğu Anadolu Bölgesi'nde devam edeceğini belirten Macit, cumartesi günü öğle saatlerinden sonra özellikle yurdun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi.

SALI GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Cumartesi günü Marmara'nın batısında, Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğusunda, pazar günü ise Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların görüleceğini aktaran Macit, yağışların salı gününe kadar süreceğini bildirdi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek yerlerinde kar örtüsü olduğunu anımsatan Macit, bölgede olası bir çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağını dile getiren Macit, "Gelecek birkaç gün boyunca sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Macit, sıcaklıkların Marmara, Ege ve Karadeniz'in batısında mevsim normallerinin üzerine çıkacağını aktardı.

İstanbul'da cumartesi günü sağanağın etkili olacağını vurgulayan Macit, şunları kaydetti:

"İstanbul'da sıcaklıklar 22-24 derece civarında olacak. Ankara'da cumartesi ve pazar günü gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıklar Ankara'da da 22-24 derece civarında seyredecek. İzmir'de de cumartesi günü gök gürültülü sağanak etkili olacak, sıcaklıklar cumartesi günü 29 dereceye kadar çıkacak."

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin (Yozgat ve Sivas hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu