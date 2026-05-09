SPK, TÜİK ve Merkez Bankası'nda kritik atamalar! TÜİK Başkanı değişti! İşte yerine atanan isim

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre TÜİK Başkanı görevden alındı yerine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı. Ayrıca Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) Başkanlığı görevine Mahmut Sütçü ve TCMB Başkan Yardımcılığı görevine Yusuf Emre Akgündüz getirildi. Farklı kurumlarda da atama ve görevden almalar gerçekleşti.

Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de atama ve görevden alma kararları yayımlandı. Merkez Bankası, TÜİK, SPK ve Adli Tıp Kurumu gibi önemli kurumlarda kritik görevlendirmeler yapıldı.

KURUMLARDA ATAMA VE GÖREVDEN ALMA KARARLARI YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yer alan atama ve görevden alma kararları şu şekilde;

TÜİK Başkanı görevden alındı yerine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı.

• SPK Başkanlığına Mahmut Sütcü,

• Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslıyüksek,

• Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül,

• MSB Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Zikrullah Erdoğan,

• Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz,

• Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcılığına Ahmet Alemdar atandı.

