Osmaniye’de seyir halindeki tanker alevlere teslim oldu

Yangın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mamure İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Düziçi istikametine seyir halindeki tankerden yükselen alevleri fark eden sürücüler durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası tanker kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

