“Eksisi Erdoğan’a yazıyor” çıkışı! Bir çakar tepkisi daha: “Vurulacağımı bilsem yol vermiyorum”

Gazeteci Adem Metan, son dönemde sık sık kamuoyunda tartışılan çakar konusuyla ilgili gündem olacak bir çıkış yaptı. Toplumda çakarlı araçlara büyük bir öfkenin olduğunu dile getiren Adem Metan; “Çakarlı araçlar ayıklanmadıkça bu işin eksisi Sn. Erdoğan’a yazıyor, toplum ayrıcalık sevmiyor. Bunun sağı solu yok” ifadelerini kullandı.

Çakarlı araç tartışmaları Türkiye gündemindeki yerini korurken, gazeteci Adem Metan’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Son dönemde toplumda büyük tepki çeken usulsüz çakar kullanımıyla ilgili konuşan Metan, konunun artık yalnızca trafik meselesi olmaktan çıktığını ve doğrudan siyasi bir maliyet oluşturduğunu söyledi.

Gazeteci Emin Pazarcı’nın kızı Begüm Ece Pazarcı’nın çakarlı araç içerisinden paylaştığı video hala gündemde. Emin Pazarcı, “O araç kızıma ait değil” ifadesini kullansa da görüntüler sosyal medyada tepki çekti. İstanbul Emniyeti de açıklama yaparak o araçta çakar kullanımının yasal olmadığını belirterek ceza kesti.

“VURULACAĞIMI BİLSEM YOL VERMİYORUM”

Adem Metan’ın çakar açıklaması şu şekilde: “Sokak hayvanları valilikler tarafından takip edilmedikçe çözüme gitmedikçe toplum bu işten daha çok kutuplaşır. Çakarlı araçlar ayıklanmadıkça da bu işin eksisi Sn. Erdoğan’a yazıyor. Toplum ayrıcalık sevmiyor. Sağı solu yok. Çakarla hava atacak eksisi Erdoğan’a yazacak. Araçta koruma polisi yoksa ben vurulacağımı bilsem yol vermiyorum. Başıma bir şey gelirse de sorumlusu çakar verendir. 500 milyon kere konuşulan konu hala pek değişen bir şey yok. Çok üzücü.”

