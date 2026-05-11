Donald Trump, İran'a yönelik olası askeri harekâtı ulusal güvenlik kabinesiyle görüşecek

ABD ile İran arasındaki barış görüşmeleri çıkmaza girdi. İran'ın aracı ülke Pakistan'a ilettiği barış şartlarıyla ilgili metinle ilgili ABD Başkanı Trump, "Gönderilen o berbat metni gördükten sonra ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyleyebilirim. Okumayı tamamlamamıştım bile" ifadelerini kullanmıştı.

MÜZAKERE ÇIKMAZA GİRMİŞTİ: TRUMP'TAN ASKERİ HAREKAT MESAJI!

Ateşkes süreci ve barış umutlarını zayıflatan bu gelişmenin ardından Trump'tan bir adım daha geldi. ABD Başkanı, İran'a yönelik olası bir askeri harekat planını yeniden masaya yatırdı.

ULUSAL GÜVENLİK KABİNESİYLE GÖRÜŞECEK

Şubat ayında ABD-İsrail güçlerinin İran'a yönelik saldırıyla başlayan ve bölge ülkelerini de etkileyen savaşa verilen ateşkes arası, Trump'ın yeni hamlesiyle son bulabilir.

ABD Başkanı, İran'a yönelik olası askeri harekâtı ulusal güvenlik kabinesiyle görüşeceğini duyurdu.