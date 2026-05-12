Erzincan’da geceyi şimşekler aydınlattı

Erzincan’da etkili olan sağanak yağış sırasında gökyüzünü aydınlatan şimşek ve yıldırımlar görsel şölen oluşturdu.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte peş peşe çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlatarak geceyi adeta gündüze çevirdi.

İHA muhabiri Adem Küçükkaya da objektifini gökyüzüne çevirerek şimşeklerin oluşturduğu manzarayı görüntüledi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından etkili olan yağışın, aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır