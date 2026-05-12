Bolu’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından 25 Nisan’da gerçekleştirilen çalışmalarda şüpheli bir şahsın aracı durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan aramalarda 90 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



