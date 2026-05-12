Aleyna Çakır'ın ağabeyinden çok konuşulacak iddia: "Bildikleri yüzünden öldürüldü"

Türkiye uzun bir süre 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümünü konuşmuştu. Davada yeni bir gelişme yaşanırken, Esen'in ağabeyi Himmet Esen çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi ve kardeşinin bildikleri yüzünden öldürüldüğünü savundu. İşte tüm detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingirle kapının açılması sonrası Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaşılmıştı.

DARP GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

Davanın iddianamesinde, Esen'in ölümüne ilişkin sanık Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından cezalandırılması istenmişti.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Uygun 18 yıl hapis istemiyle yargılanırken; Uygun hakkında geçtiğimiz günlerde mütalaasını açıklayan savcılık, aynı suçlardan 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Himmet Esen

"BAZI ŞEYLERİ BİLİYORDU VE BUNUN BEDELİNİ CANIYLA ÖDEDİ"

Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre bu gelişmenin ardından Esen ailesi duruma tepki gösterdi. Sema Esen'in ağabeyi Himmet Esen, "Aile olarak olayın bir cinayet olduğuna inanıyoruz. Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşimi öldürdüler" dedi.

