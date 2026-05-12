Özkan Yalım'dan yeni talep! Bir ek ifade daha vermek istedi

Görevinden uzaklaştırılan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeni bir ek ifade verme talebinde bulundu.

Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan, görevinden uzaklaştırılan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın yeni bir ek ifade verme talebinde bulunduğu öğrenildi.

ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yalım'ın Çağlayan Adliyesine götürüldüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Uşak Belediyesi’ne yönelik “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçları kapsamında yürütülen soruşturmada 27 Mart’ta operasyon düzenlenmiş, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Yalım’ın da aralarında olduğu 9 kişi tutuklanırken, İçişleri Bakanlığı Yalım’ı görevden uzaklaştırmıştı. Soruşturmada daha sonra ikinci dalga operasyon yapılmış, çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış ve 16 kişi daha tutuklanmıştı. Yalım’ın, tutukluluğu sırasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği ve bu kapsamda ifade verdiği ortaya çıkmıştı.

