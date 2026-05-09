HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Özkan Yalım 'poşetle para verdim' demişti, CHP lideri Özel'den açıklama geldi

Tutuklanan ve sonrasında görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e para ve araç desteği sağladığını iddia etmişti. Söz konusu iddialar siyaset gündeminde tartışma yaratırken, CHP lideri Özel söz konusu suçlamalarla ilgili açıklama yaptı.

Özkan Yalım 'poşetle para verdim' demişti, CHP lideri Özel'den açıklama geldi
Devrim Karadağ

"Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla tutuklanıp görevden alınan ve CHP’den ihraç edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. 5 sayfalık ifadesinde Yalım, gündem yaratacak iddialarda bulundu.

Özkan Yalım poşetle para verdim demişti, CHP lideri Özel den açıklama geldi 1

ÖZKAN YALIM'DAN OLAY İDDİALAR

Özkan Yalım CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e kurultaydan önce "para "ve "araç" verdiğini öne sürerken çarpıcı ifadeler kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL’E PARA VERDİM"

Yalım, ifadesinde şunları söyledi:

-O zaman CHP grup başkanı olan Özgür Özel’e 200.000 TL ve 1 Milyon TL nakit olacak şekilde para verdim.

Özkan Yalım poşetle para verdim demişti, CHP lideri Özel den açıklama geldi 2

"BAHÇE DUVARINA POŞET İÇİNDE BIRAKTIM"

-200.000 TL'lik parayı Özgür Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i whatsapp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde, poşet içerisinde bırakmamı söyledi.

-Ben de dediği şekilde 200.000 TL parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım.

-1 Milyon TL parayı Denizli ilinde CHP il başkanlığı binası yakınında Özgür Özel’in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli şahsa Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim.

ÖZEL'DEN YALIM'IN İDDİALARINA YANIT

CHP lideri Özgür Özel ise, Özkan Yalım’ın iddialarına yanıt verdi. Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan CHP lideri Özel, şunları söyledi:

Özkan Yalım poşetle para verdim demişti, CHP lideri Özel den açıklama geldi 3

-Yok, Uşak Belediyesi bize VIP araç almış’ deniliyor; ancak bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı.

-Eninde sonunda aracın faturasını da aksesuarlarının parasını da biz ödemişiz. "Aman ağabey, aracı en güzel burası yapıyor; ben yaptırayım aracı size, burası güzel" denilerek süreç yürütüldü.

-Özkan Yalım’ın 300 tane Mercedes TIR’ı var ve Mercedes’te özel indirimi bulunuyor. Partiye araba alınırken bu sayede indirim yapılmasına vesile olmuş; böylece partinin ve devletin ödediği para korunmuştur.

-Arabanın içine yapılan bazı eklemeler olabilir ancak benim şahsi cebime giren herhangi bir şey yoktur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim" Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

-Sonuçta ha Anayasa Mahkemesi’nin denetiminde devletten alınan parayla parti bu ödemeyi koymuş ha başka bir şekilde yapılmış.

-Yine de aksi bir durum ihtimaline karşı dünyaca yazışma yaptık; firmaya da her yere de yazdık. Şayet ortada bir kamu zararı varsa, bu yine karşılanacaktır; sonuçta devletin bir cebinden alınır, öbür cebine konur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
35 ile kuvvetli sağanak geliyor!35 ile kuvvetli sağanak geliyor!
Eğlence mekanlarına operasyon: 29 gözaltı, 47 sınır dışı!Eğlence mekanlarına operasyon: 29 gözaltı, 47 sınır dışı!

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Özkan Yalım CHP
En Çok Okunan Haberler
Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

SPK, TÜİK ve Merkez Bankası'nda kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

SPK, TÜİK ve Merkez Bankası'nda kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

BİM'e buz makinesi geliyor!

BİM'e buz makinesi geliyor!

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.