Bir yolcu gemisinde daha salgın paniği! Yüzlerce kişi enfekte oldu!

Dünyada hantavirüs kaynaklı endişeler sürerken bu kez ABD çıkışlı bir yolcu gemisinde norovirüs salgını alarmı verildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), “Caribbean Princess” adlı kruvaziyer gemisinde şimdiye kadar 102 yolcu ve 13 mürettebat olmak üzere toplam 115 kişinin virüsten etkilendiğini açıkladı.

Gökçen Kökden

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), “Caribbean Princess” adlı kruvaziyer gemisinde görülen norovirüs salgınında 102 yolcu ile 13 mürettebatın virüsten etkilendiğini açıkladı. CDC’nin yayımladığı bilgilere göre salgın, geminin 28 Nisan – 11 Mayıs tarihleri arasındaki Karayipler seferi sırasında ortaya çıktı. Gemide görülen başlıca belirtilerin kusma ve ishal olduğu belirtildi.

4 BİNDEN FAZLA KİŞİ GEMİDE BULUNUYOR

Florida’daki Fort Lauderdale limanından hareket eden “Caribbean Princess” adlı dev yolcu gemisinde toplam 3 bin 116 yolcu ve 1131 mürettebat bulunduğu açıklandı.

Kuzey Atlantik Okyanusu’nda seyrine devam eden geminin bir sonraki durağının Dominik Cumhuriyeti’ndeki Puerto Plata limanı olduğu bildirildi. Geminin, 11 Mayıs’ta Florida’daki Port Canaveral limanına ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

GEMİDE OLAĞANÜSTÜ TEMİZLİK BAŞLATILDI

CDC, salgının ardından gemide geniş kapsamlı dezenfeksiyon çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Virüs belirtileri gösteren kişilerin izole edildiği ve laboratuvar incelemeleri için örnekler toplandığı belirtildi.

Princess Cruises şirketi tarafından yapılan açıklamada ise “sınırlı sayıda yolcuda hafif mide-bağırsak hastalığı görüldüğü” ifade edildi. Şirket, geminin Florida’ya ulaşmasının ardından kapsamlı bir temizlik ve dezenfeksiyon sürecinden geçirileceğini açıkladı.

HANTAVİRÜSLE BAĞLANTILI DEĞİL

Yetkililer, Caribbean Princess gemisindeki norovirüs vakalarının, daha önce MV Hondius adlı başka bir kruvaziyer gemisinde görülen hantavirüs salgınıyla bağlantılı olmadığını özellikle vurguladı.

Ancak son dönemde farklı gemilerde art arda görülen virüs vakaları dünya genelinde yeni salgın endişelerini yeniden gündeme taşıdı. CDC verilerine göre bu olay, 2026 yılı içinde kruvaziyer gemilerinde bildirilen dördüncü mide-bağırsak salgını oldu.

NOROVİRÜS NEDİR?

Halk arasında “mide gribi” olarak da bilinen norovirüs, son derece bulaşıcı bir mide-bağırsak enfeksiyonu olarak tanımlanıyor. Virüs genellikle:

  • kusma
  • sulu ishal
  • mide krampları
  • halsizlik
  • bulantı

gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

Uzmanlara göre belirtiler virüsle temastan sonraki 12 ila 48 saat içinde başlıyor. Çocuklarda kusma daha sık görülürken yetişkinlerde ishalin daha baskın olduğu belirtiliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Sağlık uzmanları, norovirüsün özellikle gemi, otel ve kapalı yaşam alanlarında çok hızlı yayılabildiğini belirtiyor. Virüsün bazı dezenfektanlara karşı direnç gösterebildiği, bu nedenle el hijyeninde sabun ve su kullanımının büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

Norovirüse karşı özel bir antiviral tedavi bulunmazken, uzmanlar hastaların sıvı kaybına karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

