Sarıyer'de faciadan dönüldü! İETT otobüsü yanarak hurdaya döndü

Bugün Sarıyer'de seyir halinde olan İETT otobüsünün motoru kısmından ses geldi. Şoför Süleyman K. (31) sesi duyar duymaz yaklaşık 25 yolcuyu tahliye etti ve olası bir facianın önüne geçti. Öte yandan tahliyenin ardından büyüyen yangın otobüsü demir yığınına çevirdi. O anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Bahçeköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman K. idaresindeki İETT otobüsü seyir halindeyken motor kısmından ses gelmeye başladı.

ŞOFÖR SES SONRASI 25 YOLCUYU TAHLİYE ETTİ

Şoför, aracı durdurarak otobüsteki yaklaşık 25 yolcuyu tahliye etti. Kısa süre sonra motor kısmından yükselen dumanlar yerini alevlere bıraktı. İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OTOBÜS DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Şoförün müdahalesine rağmen büyüyen yangın üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, otobüs demir yığınına döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

