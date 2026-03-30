Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Uşak Belediye Başkanı Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Sağlık kontrolünün ardından 13 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıktaki ifadeleri alınan şüphelilerden Uşak Belediye Başkanı Yalım, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Diğer şüpheliler Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personelleri Cihan Aras, İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım ve Salih Sönmez "rüşvete aracılık etme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", Aslıhan Aksoy ile Kenan Arslan "kamu kurum kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", Seher Akay ise "suç delilerini gizleme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.

TUTUKLANDILAR

Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Halil Arslan, Hüseyin Yaman, Hasan Doğukan Kurnaz, Murat Altınkaya, Cihan Aras, İsmail Özçelik, Murat Baş ile Mustafa Yalım'ın tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha Uşak'ta gözaltına alındığı, işlemleri için İstanbul'a getirileceği öğrenildi.



İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Özkan Yalım'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Yalım ifadesinde, "Uşak Spor'a yardım adı altında şahsi hesaplarıma geçirmek suretiyle kimseden herhangi bir para almadım. Uşak Belediyesine bağlı sosyal tesislere 'Ontek' isimli firmadan alınan malzemelere mükerrer fatura kesildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Uşakgündem.com ve uşakhaber.com internet sitelerine belediyeden herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bu sitelerin alım ve satımı ilgili işlerle alakalı olup, benimle herhangi bir alakası bulunmamaktadır. Benim ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarına giderek bunları belediyeye temsil ve ağırlama giderleri olarak ödettirdiğimiz yönündeki tanık beyanları asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır. İddialara konu gece kulübü ve restoran, şirketlerim bünyesinde olup, belediyeye fatura edilen herhangi bir hesap ödemem söz konusu değildir. Tanık beyanlarında geçen Aslıhan Aksoy isimli kişinin belediye sosyal tesislerini temizlik ve tertibini sağlama hususunda belediye çalışanı olarak görev yaptığı doğrudur. Aslıhan Aksoy'un belediyede çalıştığı dönemde fiilen işe gelip gelmediği yahut ne zaman izin kullandığı hususlarına dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Aslıhan Aksoy, belediyede işe alınmadan önce benim otelimde alışmaktaydı. Belediyede çalışmaya başladıktan sonra benim işletmem ile olan ilişiği kesilmiştir. Aslıhan Aksoy isimli şahsın hesabına şahsi hesabımdan gönderilen 1 milyon 500 bin liralık para araç alımı için gönderilmiştir. Paranın transfer edildiği tarihte belediye başkanı değildim. Kendisi ile aramızdaki özel muhabbetten kaynaklanan sebeplerle para gönderim işlemini yaptım. Bu hususun belediye ya da belediye başkanlığı görevim ile bağlantısı yoktur. Belediye başkanı olmadan önce bana ait işletmede çalışırken belediyenin sosyal tesislerinde görev almak istediğini söylemesi üzerine belediyedeki ihtiyaç durumu da gözetilerek kendisini işe aldım. Akabinde çıkan haberler sonrasında belediyedeki işinden ayrıldı. Sonrasında Bornova Belediye Başkanlığı İnsan Kaynaklarına kendisini yönlendirerek orada belediyede çalışmasına devam etmesi konusunda yardımda bulundum. Kendisi ile Bornova Belediyesi'nde işe başlamasından kısa bir süre sonra ilişkimiz bitmişti. Bornova Belediye Başkanı ile görüşerek Aslıhan Aksoy'u belediyede uygun bir kadroda ihtiyaç varsa işe alması konusunda ricacı oldum. Kendisi de yardımcı oldu" dedi.

"CİHAN ARAS ADINA KAYITLI 3 İŞLETMEM DAHA BULUNMAKTAYDI"

Yalım, "Cihan Aras ile aramızda geçen ve dosya kapsamında yer alan konuşmalar, benim Bulgaristan'da bulunan ve Cihan Aras adına kayıtlı işletmemi ihtiyaç kalmaması sebebi ile kapatmam sonrası çıkan verginin Cihan Aras'a tebliği üzerine tarafıma karşı sinirlenerek yazdığı mesajlaşmalardan ibarettir. Zaten mesaj içeriğinde tarafımca 'gelen rakam benim için sorun değil' şeklinde kendisine vermiş olduğum cevaptan da konunun vergi ile alakalı olduğu anlaşılmaktadır. Benim şahsım adıma kayıtlı Bulgaristan'da lojistik alanında faaliyet gösteren bir şirketim bulunmaktadır. Yine Almanya'da faaliyet gösteren lojistik adına faaliyet gösteren şirketin yüzde 50 hissesi benimdir, ancak şirketin tamamı Bulgaristan'daki işletmemde geçmişte yönetici olarak çalışan Reyhan isimli kişinin adına kayıtlıdır. Bulgaristan'da yine şahsıma ait olan ancak Cihan Aras adına kayıtlı 3 işletmem daha bulunmaktaydı. Ancak şuan 1 tanesi aktiftir. Bu şirket lojistik, muayene ve araç yıkama konusunda faaliyet göstermektedir" dedi.

"BEN UŞAK SEVDALISI BİR İNSANIM"

Özkan Yalım, "Ben Uşak sevdalısı bir insanım. Yurtiçi ve yurtdışında kazanmış olduğum paraları Sivaslı ilçesine getiren biriyim. Rahmetli babam adına Sivaslı ilçesinde Fen Lisesi yaptırmış ve bunun dışında üniversite yapımında ve başkaca ilçe için faydalı olabilecek şekilde yardımlarda bulundum. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne iki adet araç hibe ettim. Yine Sivaslı ilçesine Ambulans ve Cenaze aracı alarak hibe ettim. Bunların hepsi belediye başkanı olmadan önce yapmış olduğum yardımlardır. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nün tesisine ihtiyaçtan kaynaklı olarak yeteri kadar katkıda bulundum. Benden önceki belediye yönetiminde Uşak ilindeki aş evine yardımlarda bulundum. Eğitimci bir aileden gelmekteyim. Bu sebepten eğitim ve kamu kurumlarına gerekli desteği şahsi hesaplarımdan sağlamaktayım. Belediye başkanı seçildikten sonra belediyenin faaliyetlerinin daha verimli şekilde işlemesi için kiralık olan çöp kamyonlarının kira bitimine müteakip iptal ederek Devlet Malzeme Ofisinden belediyeye ait kamyonların alınmasını lojistik alanında gerekli iyileştirmelerin sağlanmasını, taş ve parke basma fabrikası kurdurarak belediyenin giderlerini en aza indirme yönünde faaliyetlerde bulundum. Yapmış olduğum çalışmalar sayesinde 2025 yılında belediye bütçesi 1 Milyar TL civarında tasarruf yaptırarak Türkiye'deki ilk 10 belediye arasına girdik. Bu hususların iddialar kapsamında dikkate alınmasını talep ediyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Uşak Belediye başkanı olarak görev yaptığım için gurur duyuyor ve çalışmalarıma devam etmek istiyorum" dedi.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Uşak Belediyesince şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı, ihale konusuyla alakalı kurulacak yeni işletmelerde belediye başkanının aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi, aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği belirtilmişti.

Belediye başkan yardımcılarının şahsi hesaplarına "Uşakspor'a yardım/bağış" adı altında yüksek miktarlarda para topladıkları, Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın makamına "bağış" adı altında nakit getirildiği ve makbuz düzenlenmeksizin özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiği ifade edilen açıklamada, Özkan Yalım'ın, belediyeye 10 araç istediği iş insanı E.A'nın 3 araçtan fazla almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A'nın sahibi olduğu AVM'nin mevzuata uygun olmadığından bahisle mühürlendiği ve 65 milyon lira para cezası kesildiği yönünde müşteki ve gizli tanık beyanları olduğu bildirilmişti.

Bu iddialar üzerine "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA