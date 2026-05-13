HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

Konya'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G. (29), polisin 1 haftalık takibi sonucu bir caminin kullanılmayan tuvaletinde yakalandı. Firari hükümlünün, 2 aydır tuvalette yaşadığı ortaya çıktı.

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bu süreçte Ö.G.'nin Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bir caminin etrafında görüldüğü ihbarını da aldı.

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı 1

TUVALETE BASKIN

Bölgede 1 hafta takip yapan ekipler, caminin kullanılmayan tuvaletinden uzun süre çıkmayan kişinin aradıkları firari olduğunu tespit etti. Güvenlik önlemleri aldıktan sonra tuvalete baskın düzenleyen ekipler, Ö.G.'yi gözaltına aldı.

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı 2

2 AYDIR TUVALETTE SAKLANMIŞ

Ö.G.'nin yakalanmamak için cami tuvaletini 2 aydır yaşam alanına çevirdiğini belirlendi. Şüphelinin yapılan üst aramasında ayrıca bıçak, makas ve çok sayıda anahtar bulundu. Gözaltına alınan hükümlü, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı 3

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı 4

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da sel! Can pazarı yaşandı: "Daha önce böyle bir şey görmedik"Samsun'da sel! Can pazarı yaşandı: "Daha önce böyle bir şey görmedik"
İran'dan ABD'ye 5 şart: "Bunlar kabul edilmeden müzakere yok"İran'dan ABD'ye 5 şart: "Bunlar kabul edilmeden müzakere yok"

Anahtar Kelimeler:
Konya cami
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan'a gönderdi: Doğrulama geldi

ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan'a gönderdi: Doğrulama geldi

13 yaşındaki kıza cinsel istismarda yeni gelişme! Anne de tutuklandı

13 yaşındaki kıza cinsel istismarda yeni gelişme! Anne de tutuklandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Dün doğum günüydü... Ünlü oyuncudan acı haber

Dün doğum günüydü... Ünlü oyuncudan acı haber

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Piyasaların gözü bu haberde! Önü açıldı, üyeliği onaylandı

Piyasaların gözü bu haberde! Önü açıldı, üyeliği onaylandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.