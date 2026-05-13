Burcu Köksal'dan olay Özgür Özel iddiası: "Gecenin hangi saatinde ne yazacağı belli olmuyordu"

AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel'in gecenin herhangi bir saatinde kendisine beklenmedik mesajlar attığını bunun ayrılık kararında etkili olduğunu söyledi.

Devrim Karadağ

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın bir süredir CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağı konuşuluyordu. Siyaset kulislerini hareketlendiren bu iddia dün itibarıyla karşılık buldu.

AK Parti'ye katılacağı için huzurlu olduğunu söyleyen Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

Akabinde de, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köksal'a konuşmasının ardından rozetini taktı.

İLK SÖZLERİNDE CHP'YE GÖNDERMEDE BULUNDU

AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetini takmasının ardından kısa bir konuşma yaptı.

Üstü kapalı şekilde CHP'yi eleştiren Köksal, "Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim" dedi.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Köksal, rozet töreninin ardından ikinci açıklamasını ise gazeteci Murat Kelkitlioğlu'na yaptı. Gazeteci Kelkitlioğlu, Köksal'ın açıklamalarını tv100 ekranlarında bizzat aktardı.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN SONRA İLK KEZ BİR LİDER BENİ İNSANCA KARŞILADI"

Köksal'ın, AK Parti'nin kendisine yönelik tutumundan memnun olduğunu aktaran Kelkitlioğlu, Köksal'ın şu ifadeleri kullandığını aktardı:

“Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığından sonra ilk kez bir lider beni insanca karşıladı ve öyle davrandı.”

"ÖZGÜR ÖZEL'İN GECENİN HANGİ SAATİNE NE YAZACAĞI BELLİ OLMUYORDU"

Kararının arkasında olduğunu vurgulayan Köksal'ın, "Cumhurbaşkanı’nın mütevazı ve samimi tavrı beni çok mutlu etti.

Birkaç gündür başımı yastığa yıllardır ilk kez huzurla koyuyorum.

Çünkü Özgür’ün gecenin hangi saatinde ne yazacağı belli olmuyordu." dediği belirtildi.

ÖZEL'İN ATTIĞI MESAJ

Özgür Özel'den gelen ve kamuoyunda sıkça tartışılan 'Gerekirse boşa kocanı' mesajına da değinen Köksal, açıklamasında "O meşhur “boşan kocanı” mesajının dışında daha o kadar çok mesaj var ki…" ifadelerine yer verdi.

