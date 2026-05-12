13 yaşındaki kıza cinsel istismarda yeni gelişme! Anne de tutuklandı

Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar soruşturmasında 33 kişi tutuklanmıştı. Dava dosyasında mağdur kız çocuğunun annesi de tutuklandı.

Bartın'da 18 Nisan’da yapılan ihbarın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı ve çok yönlü bir soruşturma başlatılarak, yürütülen çalışmalada elde edilen dijital deliller doğrultusunda, mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu bazı kişiler tarafından istismara uğradığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında suça sürüklendiği değerlendirilen 10 çocuk ile 26 şüpheli hakkında 8 Mayıs’ta iddianame düzenlenmiş, Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargılama süreci başlatılmıştı. Dosya kapsamında 9 suça sürüklenen çocuk ile 24 şüpheli olmak üzere toplam 33 kişi tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

ANNE DE TUTUKLANDI

Dava dosyasında mağdur kız çocuğunun annesi T.Ö.'nün de, "Aile yükümlülüğünü ihlal, suç delillerini gizleme ve yok etme suçlarından" tutuklandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Bartın
