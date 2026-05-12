Pikniğe lezzet katan Lava mangal seti şimdi 2257 TL indirimde

Piknik sepetleri hazırlandıysa, rotayı doğaya kırma vakti geldi! Şehrin gürültüsünü arkanızda bırakıp mis gibi bir havada mangalın başına geçmenin keyfi hiçbir şeyde yok. LAVA Döküm Mangal Izgara Seti de pratik tasarımıyla piknik hazırlıklarınızı yük olmaktan çıkarıp tam bir eğlenceye dönüştürüyor. İster göl kenarında ister ormanda olun bu sezonun en lezzetli mangallarına imza atmak için indirimi kaçırmayın!

Lava Döküm Mangal Seti

Karavan yolculuklarından bahçeye kadar her türlü macerada yanınızda olan LAVA Döküm Mangal Izgara Seti, yüksek ısıya dayanıklı yapısı sayesinde açık ateşte mükemmel performans sergiler. Isıyı uzun süre muhafaza etme ve eşit dağıtma özelliğiyle dış mekanlarda dahi soğuma ve iyi pişmeme gibi dertleri ortadan kaldırır. Alt stand, gövde, kömür teli ve üst ızgarasyıla birlikte gelen mangal, mühürleme yöntemiyle gıdaların besin değerlerini içinde hapsederken kanserojen içermeyen yapısıyla da güvenli bir kullanım sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika bir ürün, kalite yüzünden okunuyor, verdiğiniz parayı fazlasıyla hak ediyor. Pahalı diye düşünmeyin evladiyelik bir ürün."

"Daha önceden Lava mangal ızgarasını kullanıyordum eski mangalımda, ızgara çok iyi gerçekten. Hiç duman vs. olmuyor, diğer ızgaraların çoğu modelini kullandım, hatta özel kaptırılmış köfteci ızgarası bile kullandım. Lava'nın diğer ürünlerinden de kullandım, çok memnunum Lava ürünlerinden, çalışanlar ise çok yardımcı oluyorlar her seferinde. Ürünler genel döküm olduğu için çok ağır olabiliyorlar ama hakkını da veriyorlar."

"Ürün çok kullanışlı ve üst döküm tablası yüksek ve alçak olarak iki şekilde kullanılabilmektedir. Yüksek kullanımda doğal olarak çok kömür tüketimi olmaktadır. Ürün resimlerinden bakarak alçak kullanımı görebilirsiniz. Kolay kullanım ve ısıyı çok uzun süre muhafaza etmektedir."

Bu içerik 12 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.