Bagajda kalabalığa son: AEE kablosuz süpürgede indirimi kaçırmayın

Her an yanınızda taşıyabileceğiniz, torpidoya veya kapı cebine kolayca sığabilen profesyonel bir süpürge, beklenmedik kirlenmelere karşı en gülü yardımcınız. Performanstan ödün vermeden yer tasarrufu sağlayan AEE kablosuz süpürgeyle siz de araç bakımını bir yük olmaktan çıkarıp pratik bir rutine dönüştürmek için acele edin!

AEE® Kablosuz Araç Süpürgesi ve Hava Üfleyici

AEE® süpürge, fırçasız motor teknolojisi ve 20,000 Pa değerindeki turbo emiş gücüyle araç içindeki toz, kırıntı ve evcil hayvan tüylerini tek seferde temizler. Sadece 550 gram ağırlığı ve 19 cm boyuyla çekmece veya torpido gibi dar alanlarda kolayca saklanabilir. 2’si 1 arada özelliğiyle hem süpürge hem de hava üfleyici olarak kullanılabilir. Yıkanabilir HEPA filtresi ve 200 ml’lik geniş toz haznesiyle uzun ömürlü kullanım sağlayan ürün, 7 farklı temizlik başlığıyla koltuk aralarından klima menfezlerine kadar her noktada profesyonel sonuçlar verir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Beklediğimden daha güçlü ve kullanışlı çıktı. Araba için almıştım evde kullanmaya başladık, araba için ayrı alma durumu oluştu. Firma çok ilgili ayrıca teşekkür ederim."

"Beklentimin üzerinde çıktı. Araba için almıştım ama evde de ufak tefek işlerde kullanılır. Özellikle evcil hayvan sahipleri için tüy temizliği hızlı ve pratik oluyor. Kusursuz ve hızlı gönderim için teşekkürler."

"Dün sipariş verdim, bugün elime ulaştı. Erkek arkadaşıma arabası için hediye aldım ben, deneme amaçlı paketi açtım üründe bir sıkıntı gözükmüyor. Çekim gücünü aşırı beğendim, araba içinde gayet yeterli diye düşünüyorum. Malzemeleri her şeyi sağlam ve tam şekilde elime ulaştı."

Bu içerik 24 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.