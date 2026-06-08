Elektrikli araç sahipleri Tesla şarj istasyonunda beklenen indirim geldi!

Şehir içindeki şarj noktalarında sıra beklemek veya planlarınızı istasyon konumlarına göre yapmak zorunda kaldığınız günler geride kalıyor. Elektrikli aracınızı evinizin güvenliğinde, en ekonomik ve en zahmetsiz şekilde şarj edebileceğiniz Tesla Wall Connector'da indirim başladı. Elektrikli araç sahiplerinin hayatını kolaylaştıran cihaza dair detaylar için içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

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Tesla Wall Connector Gen 3 Tip 2 Elektrikli Araç Şarj İstasyonu (4 Yıl Garanti)

Evsel elektrik altyapınıza göre saatte 71 km'ye kadar menzil kazanımıyla aracınızı geceden sabaha zahmetsizce tamamen doldurur.

Tip 2 şarj soketine sahip olan tüm Tesla modellerinin yanı sıra diğer markaların elektrikli araçlarıyla da uyum içinde çalışır.

Kablosuz internet ağınıza bağlanarak en güncel yazılımları otomatik olarak alır ve şarj sürecini Tesla uygulaması üzerinden uzaktan kolayca izlemenizi sağlar.

Aynı elektrik hattına bağlı birden fazla cihazın, evinizin ana sigortasını zorlamadan gücü kendi aralarında güvenli bir şekilde paylaştırmasına imkan tanıyan Güç Paylaşımı (Power Sharing / Load Management) akıllı bir teknolojiye sahiptir.

IP55 standardındaki dayanıklı gövde yapısı sayesinde hem kapalı garajlarda hem de açık otoparklarda her mevsim güvenle kullanılabilir.

7,3 metrelik kablo uzunluğu, aracınızı park etme yönünüz ne olursa olsun şarj soketine rahatça ulaşan büyük bir hareket alanı sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünü yönergelere uygun şekilde monte ettik, gayet güzel çalışıyor. İçindeki termal sensörler diğer çoğu rakip üründe bulunmuyor. Güven duyuyorum kullanırken. Telefon uygulaması da şarjın durumunu, hangi hızla kaç kw şarj ettiğimi gösteriyor, memnun kaldım."

"Ürün belirtilen tarihten önce elime geçti. Kurulumu kendim yaptım. Mini Countryman aracımda kullanıyorum. Hiçbir problem yaşamadım. Satıcı ve üründen memnunum."

"Almak için en iyi satıcı Amazon'du. İki aydır kullanıyoruz işinin hakkını veriyor. Hızı vs. bizim için yeterli. Tesla app'i çok iyi çalışmıyor."

Bu içerik 8 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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