Konfor ve kalite bir arada: Columbia ayakkabı fırsatını kaçırmayın

Açık havada ya da şehirde vakit geçirirken zemin ne olursa olsun güvende hissetmek ve her adımda konforu yaşamak herkes için şart. Söz konusu ayak sağlığı ve uzun ömürlü kullanım olduğunda ise Columbia kalitesi her zaman bir adım öne çıkıyor. Ödediğiniz paranın karşılığını fazlasıyla veren, hafifliğiyle ayağınızda varlığını unuttururken teknolojileriyle zorlu şartlara meyan okuyan Konos Low modelinde harika bir sezon sonu indirimi başladı. Fırsatı kaçırmamak için okumaya devam edin!

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Columbia Konos Low Erkek Ayakkabı

En zorlu patikalarda bile adımlarınızı güvenle atmanızı sağlayan Columbia Konos Low, su tutmayan Omni-Shield™ teknolojisi sayesinde çamurlu ve ıslak zeminlerde ayaklarınızı her zaman temiz ve kuru tutuyor. TechLite™ orta tabanın hafif köpük yapısı sayesinde her adımda darbeyi emip kesintisiz bir rahatlık hissettiren ayakkabının Omni-MAX™ sistemi ise değişken arazilerde dengenizi korumanıza yardımcı oluyor. Hem ıslak hem de kuru zeminlerde yolu sıkıca kavrayan ve iz bırakmayan Omni-Grip™ dış tabanıyla Columbia Konos Low, doğanın tadını doyasıya çıkarmanız için size her koşulda maksimum denge, çekiş ve özgürlük sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kesinlikle tavsiye ederim şık rahat ve dayanıklı mükemmel yer tutuş ve kavrayışı var.”

“Açıklamada yazıldığı gibi patika yollar için gayet kullanışlı. Ben şehir de ve toprak zeminde kullaniyorum. Ayağım ayakkabı içinde çok rahat diğer markalarda 45 numara giyiyorum bu ayakkabının ucunda 0,5 cm yakın boşluk oldu genede 44,5 numarayı tercih etmezdim sitenin önerdiği 45 numara daha rahat oldu ayağıma.”

Bu içerik 5 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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