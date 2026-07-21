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Valilik ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Hava 8 derece birden soğuyor

İstanbul Valiliği, 22-26 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. AKOM ise sıcaklıkların 8 dereceye kadar düşeceğini belirterek sel, su baskını ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

Valilik ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Hava 8 derece birden soğuyor
Nilgün Arabacı

Kavurucu sıcakların ardından İstanbul, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri doğrultusunda İstanbul Valiliği ve AKOM, önümüzdeki beş gün için peş peşe uyarılarda bulundu.

İSTANBUL'A SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren kent genelinde aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Valilik ve AKOM dan peş peşe uyarı: Hava 8 derece birden soğuyor 1

AVRUPA YAKASI'NDA BAŞLAYACAK

Tahminlere göre yağışlar, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın batı ilçeleri olan Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece'de etkisini göstermeye başlayacak. Akşam saatlerinden itibaren ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde yerel olarak etkili olması öngörülüyor.

Valilik ve AKOM dan peş peşe uyarı: Hava 8 derece birden soğuyor 2

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre 23-26 Temmuz tarihleri arasında da İstanbul genelinde aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.

Valilik ve AKOM dan peş peşe uyarı: Hava 8 derece birden soğuyor 3

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Valilik, yağışlarla birlikte rüzgarın da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (poyraz) zaman zaman orta kuvvette, yer yer saatte 30 ila 50 kilometre hızla eseceğini bildirdi. Cumartesi günü ise kısa süreli olarak rüzgâr hızının 40 ila 60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Valilik ve AKOM dan peş peşe uyarı: Hava 8 derece birden soğuyor 4

SICAKLIKLAR 8 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarında da belirgin bir düşüş yaşanacak. Son günlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, perşembe gününden itibaren azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına ineceği öngörülüyor.

AKOM da yaptığı açıklamada, yarından itibaren etkili olacak serin ve yağışlı hava nedeniyle İstanbul'da sıcaklıkların yaklaşık 8 derece düşeceğini duyurdu. Açıklamada, kent genelinde yerel ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin beklendiği belirtildi.

Valilik ve AKOM dan peş peşe uyarı: Hava 8 derece birden soğuyor 5

Yetkililer, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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