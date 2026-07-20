Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Türkiye son günlerde Haluk Levent ve kurucusu olduğu AHBAP Derneği skandallarını okuyor. Levent ile ilgili gelen her yeni çarpıcı detay kamuoyunda sansasyonel etkiler yaratmaya devam ederken son olarak Ankaralı bir ailenin gazeteci Cüneyt Özdemir'e aktardığı bilgiler yine çok konuşulacak cinsten!

ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI

Levent'e 1999 Depremi sırasında 5 milyon dolar borç veren Ankara iş ailesi bir daha bu parayı geri alamadı... Borcu verdikten sonra hayatlarının kabusa döndüğünü belirten aile, Haluk Levent’in kendilerine verdiği çeklerin tamamının karşılıksız çıktığını ifade etti.

Hukuki mücadele başlatmak istediklerinde ise Levent'in borçlarına karşılık çeşitli ev ve tapuları kendilerine devrettiğini, ancak tuhaf bir çarkın içine çekildiklerini aktardılar.

DAĞ EVİNDE KAFASINA SİLAH DAYAMIŞLAR

Uğradıkları zararı telafi etmek isterken mafyatik yöntemlerle karşı karşıya kaldıklarını öne süren aile üyelerinin yaşadıkları programda şöyle anlatıldı; "Aile bireylerini alıp İzmir'de tuhaf, ıssız bir yere götürüyorlar. Başlarına silah dayatılıyor. Ailenin ifadesine göre bu tamamen Haluk Levent'in etrafındaki kişilerin organizasyonu çerçevesinde gerçekleşiyor ve zorla feragatname imzalattırılıyor.

Yani 'aldığın bu tutarlardan, alacaklarından vazgeç' deniyor. Daha sonra 'Paramızı geri verin, artık dayanamıyoruz' diyerek bir kez daha gittiklerinde, bu kez Ankara'da tuhaf bir sokağa götürülüyorlar. Yine aynı senaryo uygulanıyor; başlarına silah dayanarak tüm haklarından vazgeçtiklerine dair belgeler imzalattırılıyor."

25 DAİRESİNDEN HİÇBİR ŞEY KALMADI: APARTMAN GÖREVLİSİNİN YANINDA YAŞIYOR

Ankara'nın en zengin ailelerinden biri kabilecesine sahipken tüm mal varlıklarını kaybettiklerini belirten Şaziye Kutlu, gözyaşları içinde şu ifadeleri kullandı; "Benim 25 tane dairem vardı. Şu an bir apartman görevlisinin yanındaki dairede yaşamak zorundayım. Haluk Levent bizim hayatımızı tamamen bitirdi."

"TEFECİ DEĞİLİZ, BELGELERİ EMNİYETE TESLİM ETTİK"

Kendilerinin asla tefeci olarak yansıtılmak istemediklerini, sadece kaptırdıkları mallarını ve paralarını geri almak için uğraştıklarını belirten Kutlu ailesi, "Biz kesinlikle tefeci değiliz, tehdit yoluyla dairelerimiz elimizden alındı. O daireleri geri almak için uğraştıkça daha çok paramızdan, daha çok dairemizden olduk. Haluk Levent 1999 yılından beri tescilli bir dolandırıcıdır" diyerek tepki gösterdi.

Aile, ellerindeki tüm sahte çek fotoğraflarını, tapu kayıtlarını ve silahlı tehdit sonrası imzalatılan zoraki feragatname belgelerini emniyete teslim ettiklerini açıkladı. Sosyal medyada infial yaratan iddiaların ardından, emniyetin çok yönlü yürüttüğü soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi.