HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eren Ali Bingöl için canlı yayında AK Parti iddiası! "Yüzde 90'ın üzerinde" deyip tarih verdi

Bir süredir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile ilgili çarpıcı bir çıkış geldi. Gazeteci Sinan Burhan, Bingöl'ün önümüzdeki günlerde AK Parti'ye katılacağını iddia etti ve "Yüzde 90'ın üzerinde" dedi. İşte detaylar...

Eren Ali Bingöl için canlı yayında AK Parti iddiası! "Yüzde 90'ın üzerinde" deyip tarih verdi
Melih Kadir Yılmaz

CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün uzun bir süredir AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Konuyla ilgili birçok iddia gündeme gelirken, gazeteci Sinan Burhan çok konuşulacak bir çıkış yaptı.

Eren Ali Bingöl için canlı yayında AK Parti iddiası! "Yüzde 90 ın üzerinde" deyip tarih verdi 1

CANLI YAYINDA EREN ALİ BİNGÖL İDDİASI

TV 100'de katıldığı canlı yayında Bingöl ile ilgili konuşan Burhan; Bingöl ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan'ın arasındaki soruna dikkat çekti. Bingöl'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile gece kondu ve imar noktasında anlaşamadığını belirten Burhan, bu noktada bir rahatsızlığın olduğunu söyledi.

Eren Ali Bingöl için canlı yayında AK Parti iddiası! "Yüzde 90 ın üzerinde" deyip tarih verdi 2

"AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ BİLGİSİ BENDE MEVCUT"

Burhan açıklamasınında devamında, "Tuzla'da hizmetler noktasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yeterince destek olmadığı görüşünde. Bu minvalde önümüzdeki günlerde kendisinin AK Parti'ye geçeği bilgisi bende mevcut" dedi.

Eren Ali Bingöl için canlı yayında AK Parti iddiası! "Yüzde 90 ın üzerinde" deyip tarih verdi 3

"YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE" DEDİ VE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERİ İŞARET ETTİ

Canlı yayında bu konu özelinde oran da veren Burhan, "Yüzde 90'ın üzerinde" dedi. Bu yöndeki bilgiyi hem Eren Ali Bingöl hem de AK Parti kaynaklarından edindiğini belirten Burhan, bu transferin önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceğini aktardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Tuncay Sonel'in eşi de aralarında: 15 şüpheli gözaltındaGülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Tuncay Sonel'in eşi de aralarında: 15 şüpheli gözaltında
Açık kalp ameliyatı olamayan hastalara yeni umut! Türkiye'de ilk kez uygulandıAçık kalp ameliyatı olamayan hastalara yeni umut! Türkiye'de ilk kez uygulandı

Anahtar Kelimeler:
CHP Tuzla Belediyesi ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi

Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi

"Bu dünyadaki en büyük orgazm..." diyerek anlattı

"Bu dünyadaki en büyük orgazm..." diyerek anlattı

Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza

Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza

Sıfır araçta kimsenin beklemediği kusur! Yargıtay son noktayı koydu

Sıfır araçta kimsenin beklemediği kusur! Yargıtay son noktayı koydu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.