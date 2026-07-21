Eren Ali Bingöl için canlı yayında AK Parti iddiası! "Yüzde 90'ın üzerinde" deyip tarih verdi

CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün uzun bir süredir AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Konuyla ilgili birçok iddia gündeme gelirken, gazeteci Sinan Burhan çok konuşulacak bir çıkış yaptı.

CANLI YAYINDA EREN ALİ BİNGÖL İDDİASI

TV 100'de katıldığı canlı yayında Bingöl ile ilgili konuşan Burhan; Bingöl ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan'ın arasındaki soruna dikkat çekti. Bingöl'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile gece kondu ve imar noktasında anlaşamadığını belirten Burhan, bu noktada bir rahatsızlığın olduğunu söyledi.

"AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ BİLGİSİ BENDE MEVCUT"

Burhan açıklamasınında devamında, "Tuzla'da hizmetler noktasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yeterince destek olmadığı görüşünde. Bu minvalde önümüzdeki günlerde kendisinin AK Parti'ye geçeği bilgisi bende mevcut" dedi.

"YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE" DEDİ VE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERİ İŞARET ETTİ

Canlı yayında bu konu özelinde oran da veren Burhan, "Yüzde 90'ın üzerinde" dedi. Bu yöndeki bilgiyi hem Eren Ali Bingöl hem de AK Parti kaynaklarından edindiğini belirten Burhan, bu transferin önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceğini aktardı.