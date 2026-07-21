Sinop’ta hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Süreyya Aydem, kanser tedavisi gördüğü süreçte 47 yaşında hayatını kaybetti. Aydem için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Evli ve bir çocuk annesi olan Uzm. Dr. Süreyya Aydem için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi önünde düzenlenen törene ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları katıldı. Törende İl Sağlık Müdürü Metin Arslan ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammet Faruk Akyüz de hazır bulundu. Meslek hayatı boyunca sağlık hizmetlerine sunduğu katkılarla tanınan Aydem, mesai arkadaşlarının gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, Aydem’in naaşı törenin ardından Erfelek ilçesine bağlı Selbeyi köyünde toprağa verilmek üzere uğurlandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır