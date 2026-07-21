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ABD'de Orta Doğu alarmı! Dünya genelindeki tüm vatandaşlarını uyardılar

Orta Doğu'da artan gelirim ABD'yi harekete geçirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı dünya genelindeki tüm vatandaşları için uyarı yayınladı ve dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

ABD'de Orta Doğu alarmı! Dünya genelindeki tüm vatandaşlarını uyardılar

Bakanlık tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, Orta Doğu'daki güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam ettiği ve öngörülemeyen bir tırmanma ihtimali bulunduğu belirtildi.

'YÜKSEK TEYAKKUZDA OLUN' UYARISI

Uyarıda, Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarından dikkatli ve yüksek teyakkuz halinde olmaları istenirken, olası uçuş iptalleri, dönemsel hava sahası kapanmaları ve seyahatlerde yaşanabilecek aksaklıklara hazırlıklı olmaları gerektiği ifade edildi.

ABD de Orta Doğu alarmı! Dünya genelindeki tüm vatandaşlarını uyardılar 1

ORTA DOĞU DIŞINDAKİ VATANDAŞLARINA DA UYARI GEÇTİ

Orta Doğu dışında bulunan ABD vatandaşlarının bölgeye ve bölge üzerinden yapılacak seyahatleri yeniden değerlendirmeleri istenen uyarıda, ABD ile ilişkilendirilen kişi ve noktaların hedef alınabileceğine işaret edildi.

MÜZAKERELER SONUÇ VERMEMİŞ, SAVAŞ YENİDEN BAŞLAMIŞTI

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Orta Doğu abd
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