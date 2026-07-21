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Rusya'dan Avrupa'ya rest! 'Kabul edilemez' deyip duyurdu: "Özel askeri operasyon yürütüyoruz"

Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki NATO gerginliğinin harareti artarak devam ediyor. Son olarak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan Avrupa'ya rest niteliğinde bir açıklama geldi. NATO'nun Ukrayna'ya konuşlandırmayı düşündüğü askerlerle ilgili Peskov, 'kabul edilemez' değerlendirmesinde bulundu. Peskov ayrıca Rusya'nın bu muhtemel durumla ilgili 'özel askeri bir operasyon' sürdürdüğünün de altını çizdi.

Rusya'dan Avrupa'ya rest! 'Kabul edilemez' deyip duyurdu: "Özel askeri operasyon yürütüyoruz"

Son dönemde NATO'nun doğu kanadındaki Ukrayna'ya Rus tehditine karşı asker konuşlandırması uluslararası ilişkilerde önemli bir tartışma konusu. AB'nin bu hamlesine Rusya'nın ne tepki vereceği merakla beklenirken Rus cephesinin tavrı, çatışmaların seyrini şekillendirecek.

Rusya dan Avrupa ya rest! Kabul edilemez deyip duyurdu: "Özel askeri operasyon yürütüyoruz" 1

"BU KABUL EDİLEMEZ, ASKERİ OPERASYON YÜRÜTÜYORUZ"

Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya NATO askerlerini konuşlandırmayı planladığını iddia eden Peskov, "Bu, kabul edilemez. Bu tür eylemlere izin veremeyiz. Ukrayna topraklarında NATO askerlerinin konuşlandırılmasına izin verilmemesi için özel askeri operasyonu yürütüyoruz." diye konuştu.

Rusya dan Avrupa ya rest! Kabul edilemez deyip duyurdu: "Özel askeri operasyon yürütüyoruz" 2

İNGİLTERE İLE TEMAS PLANLANMIYOR

Peskov, "Kremlin, İngiltere'de yeni Başbakan Andy Burnham'ın göreve başlamasının ardından ikili ilişkilerin iyileşmesini bekliyor mu?" sorusunu "Böyle bir umudumuz yok. Kendisiyle temaslar planlanmıyor." şeklinde cevapladı.

İngiltere Savunma Bakanlığının "Rusya'ya ait bir askeri geminin İngiltere'nin güney kıyıları açıklarında gerçek mühimmatla tatbikat yaptığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Rus ordusunun tatbikatları uluslararası deniz hukukuna uygun şekilde yaptığını dile getirdi.

Rusya dan Avrupa ya rest! Kabul edilemez deyip duyurdu: "Özel askeri operasyon yürütüyoruz" 3

"KIEV YÖNETİMİNİN TERÖRİST ÖZÜNÜ GÖSTERİYOR"

Ukrayna'nın, insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediği Rusya'nın e-ticaret platformu Wildberries’in ordu için sevkiyatlar yaptığı yönündeki iddiasını yalanlayan Peskov, "Kiev yönetimi, sivil unsurlara saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Bu, Kiev yönetiminin terörist özünü gösteriyor. Durum, Wildberries ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin kayıplara uğramasından dolayı basit değil. Rus hükümeti, bu konuyla ilgileniyor." dedi.

Sözcü Peskov, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'in Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceği iddiasına ilişkin ise "Bu bilgiye sahip değilim. Bu tür ziyaretler, genellikle gizli şekilde gerçekleşiyor. Bu nedenle konuyla ilgili bir şeyler söyleyemem." diye konuştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği NATO Rusya Ukrayna
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