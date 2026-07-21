HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin, memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'da gerçekleştirilen Tatbiki Eğitim Kampı sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hava Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Veli Bilgin, memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.

Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin, memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Yalova 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Tatbiki Eğitim Kampı kapsamında eğitim faaliyetine katılan 20 yaşındaki Veli Bilgin, eğitim sırasında aniden rahatsızlandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bilgin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin, memleketi Niğde de son yolculuğuna uğurlandı 1

HAVA HARP OKULU ÖĞRENCİSİ TOPRAĞA VERİLDİ

Veli Bilgin'in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Niğde'ye getirildi. Bilgin için Yeşilgölcük beldesinde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Bilgin'in babası Rahim, annesi Nurşen, kardeşleri Gülten, Ömer ve Muhammet Yusuf Bilgin'in yanı sıra yakınları, Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağı, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin, memleketi Niğde de son yolculuğuna uğurlandı 2

Kılınan cenaze namazının ardından Veli Bilgin'in Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze aracına taşındı. Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in naaşı, okunan duaların ardından Yeşilgölcük belde mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Duvara çarpan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştıDuvara çarpan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı
Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladıFabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı

Anahtar Kelimeler:
Yalova cenaze öğrenci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Yeni partiyi" resmen duyurdu! Özel, CHP'ye veda etti

"Yeni partiyi" resmen duyurdu! Özel, CHP'ye veda etti

ABD'de Orta Doğu alarmı! Dünya genelindeki tüm vatandaşlarını uyardılar

ABD'de Orta Doğu alarmı! Dünya genelindeki tüm vatandaşlarını uyardılar

Beşiktaş'tan Mohamed Salah transferinde son perde! Serdal Adalı resti çekti, final teklifi yapıldı

Beşiktaş'tan Mohamed Salah transferinde son perde! Serdal Adalı resti çekti, final teklifi yapıldı

İsmail Yüksek'in eşinin babası tanıdık çıktı! Nikah sonrası kriz çıkardı

İsmail Yüksek'in eşinin babası tanıdık çıktı! Nikah sonrası kriz çıkardı

İşçilere rekor zam! En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı

İşçilere rekor zam! En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı

Akaryakıtta yeni tarife başladı! Zam pompalara yansıdı

Akaryakıtta yeni tarife başladı! Zam pompalara yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.