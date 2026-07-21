Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin, memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Yalova 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Tatbiki Eğitim Kampı kapsamında eğitim faaliyetine katılan 20 yaşındaki Veli Bilgin, eğitim sırasında aniden rahatsızlandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bilgin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

HAVA HARP OKULU ÖĞRENCİSİ TOPRAĞA VERİLDİ

Veli Bilgin'in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Niğde'ye getirildi. Bilgin için Yeşilgölcük beldesinde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Bilgin'in babası Rahim, annesi Nurşen, kardeşleri Gülten, Ömer ve Muhammet Yusuf Bilgin'in yanı sıra yakınları, Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağı, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Veli Bilgin'in Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze aracına taşındı. Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in naaşı, okunan duaların ardından Yeşilgölcük belde mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır