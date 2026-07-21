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Son dakika | Özgür Özel'den CHP kürsüsünde 'veda' mesajı

Son dakika haberi: Bugün gözler CHP grup toplantısında Özgür Özel'in yapacağı konuşmadaydı. Yeni partiyle ilgili açıklama yapması beklenen Özel, konuşmasının hemen başlarında 'veda' mesajı verdi.

Son dakika | Özgür Özel'den CHP kürsüsünde 'veda' mesajı
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: CHP'de hareketli bir gün daha yaşanıyor. Özgür Özel'in uzun zamandır kuracağı konuşulan partiyi bugün duyurması bekleniyor. Özel, CHP TBMM grup toplantısında konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye çıktı.

SALON TIKLIM TIKLIM DOLDU

Özel'in konuşmasından önce, toplantının başında salonun hıncahınç dolu olduğu görüldü. Salondakiler ayağa kalkarak Gençlik Marşı'nı söyledi.

Son dakika | Özgür Özel den CHP kürsüsünde veda mesajı 1

"HER SON BİR BAŞLANGIÇ"

Toplantıdan önce Sözcü TV'ye kısa bir açıklama yapan Özel "Her son bir başlangıçtır" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN 'VEDA' MESAJI

Özel'in dikkatle takip edilen konuşmasından öne çıkan mesajları şöyle:

  • Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak kürsüye çıktım. Hep beraber tarihi bir kavşaktayız. Tarihi konuşmayı yapılacak seçimin ilk akşamında hep birlikte yapmak üzere tarihe emanet ediyorum.

Son dakika | Özgür Özel den CHP kürsüsünde veda mesajı 2

"HER ŞEY BİTECEK AMA ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

  • Kasım 2023'ten bu yana hep beraber yaşadıklarımızın siyasi tarihimizde çok önemli bir yer tutacağından, yıllar geçse de unutulmayacağından şüphemiz yok. Size söz veriyorum; her şey bitecek ama asla unutmayacağız. Sorumluluk alanı kahraman olarak, sinip kaçanı korkak olarak hatırlayacağız. Tarih herkesi bugünlerde nasıl duruyorsa öyle yazacak.
  • Değişmeyen aktörleri dayatan düzene çomak soktuk.

"BU PARTİYİ BÖLEMEZLER"

  • Bu partiyi bölemezler. Partinin adı değişir, logosu değişir ama bizi, bu birlikteliği bölemezler. Biz bir bütünüz.

Son dakika | Özgür Özel den CHP kürsüsünde veda mesajı 3

- Özel'in konuşması sırasında zaman zaman duygulanıp gözlerinin dolduğu görüldü.

"47 YIL SONRA CHP'Yİ BİRİNCİ YAPTIK"

  • Artık bizi kimse bir daha yenilgiyle tanıştıramayacak. Hepimiz bu partinin muhalefette kalmaya doyduğunu, hedefinin iktidar olduğunu söyledik. 47 yıl sonra, söz verdiğimiz gibi, CHP birinci partiydi. Çoktan yapmamız gerektiği gibi AK Parti artık yenilmiş, yenilgiyi tatmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika | Özgür Özel den CHP kürsüsünde veda mesajı 4

Son dakika | Özgür Özel den CHP kürsüsünde veda mesajı 5

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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