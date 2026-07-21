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Baygınlık geçiren tır şoförü istasyonda yakıt alan başka bir tıra çarptı

Denizli'nin Buldan ilçesinde baygınlık geçiren şoförün kontrolünü kaybettiği tır, akaryakıt istasyonuna daldı. Bu sırada yakıt alan başka bir tıra çarpan tırın şoförü Dursun yaralandı.

Baygınlık geçiren tır şoförü istasyonda yakıt alan başka bir tıra çarptı

Kaza, Buldan ilçe kavşağındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Manisa'dan Denizli yönüne giden tır sürücüsü F.D.'nun (52) baygınlık geçirmesi üzerine idaresindeki 64 NF 359 plakalı tır kontrolden çıktı. Yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna giren tır, bu sırada istasyonda yakıt alan O.B. yönetimindeki 35 ASN 601 plakalı başka bir tıra arkadan çarptı.

TIR ŞOFÖRÜ BAYGINLIK GEÇİRDİ BAŞKA TIRA ÇARPTI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baygınlık geçiren ve kazada yaralanan F.D.'yi Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise muhtemel bir tehlikeye karşı akaryakıt istasyonunda soğutma çalışması yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Tır kaza
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