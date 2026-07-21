Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı gerçekleştirildi! Bakan Yumaklı: "Ana hedefimiz geleceği planlamak"

Çalıştay sonunda hazırlanan sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı. Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayeleri ve vizyonuyla; iki gün boyunca kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, Van Gölü Havzası’nın çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel geleceğine yönelik bütüncül bir yaklaşım ortaya konuldu. Öte yandan Bakan Yumaklı projede yaptığı değerlendirmede, "Ana hedefimiz geleceği planlamak. Bugünü konuşmuyor, geleceği planlamaya gayret ediyoruz. Van Kapalı Havzası Master Planı da önümüzdeki yılların yol haritasını oluşturacaktır.” dedi.

1 HAVZA, 2 ŞEHİR, 14 BAKANLIK, 40 GENEL MÜDÜRLÜK

Çalıştay; 1 havza üzerinde 2 şehir, 14 bakanlık, 40 genel müdürlük, il müdürlükleri, 85 akademisyen, öğrenciler, STK’lar ve özel sektör olmak üzere toplamda 325 katılımcının katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayın ikinci gününde düzenlenen tematik masa çalışmalarında katılımcılar; İklim, Su ve Ekosistem, Mekânsal Planlama ve Yaşam Kalitesi, Ekonomik Kalkınma ve Kültürel Değerler ile Yönetişim ve Gelecek Vizyonu başlıklarında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

SONUÇ BİLDİRGESİ KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI

Van Gölü Havzası’nın korunması ve sürdürülebilir geleceğinin sağlanmasına yönelik düzenlenen çalıştayın ardından hazırlanan sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirgede, havzanın ekolojik, sosyal ve ekonomik yapısını güçlendirecek yönetişim modeli, dijital dönüşüm, çevre, altyapı, turizm, tarım ve kalkınma başlıklarında kapsamlı önerilere yer verildi. Çalıştayın kapanışında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, Van Valisi Ozan Balcı, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 23. Dönem Van Milletvekili, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş hitaplarda bulundu.

“VAN GÖLÜ’NÜN HAZİNELERİNİ KORUMAK İÇİN YAPTIKLARIMIZ VE YAPACAKLARIMIZ KONUŞULDU”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2050 hedefine yönelik bir planlama üzerine yapılan çalışmaların önemini vurgulayarak, “Van Gölü Havzası’nın dünü, bugünü ve geleceği konuşuldu. Alanında uzman akademisyenlerimiz, değerli katılımcılar, havzanın bundan sonraki dönemde yol haritasının çıkarılmasına katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Van Gölü’nün hazinelerini korumak için yaptıklarımız ve yapacaklarımız konuşuldu” dedi.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HAYATIMIZIN GÖBEĞİNDE ÖNEMLİ BİR GERÇEK”

İklim değişikliğinin artık hayatın bir parçası olduğunu ifade eden Yumaklı, şöyle devam etti: “İklim değişikliği konusu sadece bir akademik çalışmanın, sadece bir köşe yazısının konusu değildir. Hayatımızın tam da göbeğinde önemli bir gerçektir. Tüm dünya buna göre önlemler alıyor. Biz de buna göre tedbirlerimizi alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız su başlığını anlatırken, şu çok önemli konuyu gündeme gelecek şekilde şöyle ifade ediyor; “Suyumuzu korumak ile vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur.” Bu söz neyi, hangi kaynağı kullanıyorsanız onun kullanma dengesine riayet etmeniz gerekir, bunu ifade etmektedir.

“VAN KAPALI HAVZASI MASTER PLANI ÖNÜMÜZDEKİ YILLARIN YOL HARİTASINI OLUŞTURACAK”

Bilimsel çalışmalar bize Van Gölü Havzası’nın iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerinden biri olduğunu gösteriyor. Ana hedefimiz geleceği planlamak. Bugünü konuşmuyor, geleceği planlamaya gayret ediyoruz. Van Kapalı Havzası Master Planı da önümüzdeki yılların yol haritasını oluşturacaktır.”

“BU ÇALIŞTAY BİR MİLAT”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, “Bu çalıştay bir milat. 2020’de ilan edilen Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı çerçevesinde bir noktaya gelindi. Bu, havzanın teknik anlamda korunması ve geliştirilmesi için bir çalışmaydı. Bu çalıştay ise 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda havzanın; kültürel, sosyolojik ve ekolojik bağlamda anayasasını ortaya koyacaktır. Bu eseri COP31’de paylaşmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

“EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİ’NİN GÜÇLÜ VİZYONU EN ÖNEMLİ İLHAM KAYNAĞI OLDU”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, sadece bir çalıştayın tamamlanmadığını, aynı zamanda ortak aklın, bilimin, güçlü iş birliğinin yol haritasını hayata geçirmenin ilk adımının atıldığını belirterek, “Van Gölü Havzası tarihindeki en kapsamlı çalıştaylardan bir tanesini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Geleceği değiştiren ortak hedefler belirlemek, birlikte hareket etmek ve alınan kararları uygulamaktır. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, Türkiye’nin

81 ilinde, dünyanın 193 ülkesinde çevre yönetimine farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Bu güçlü vizyon bugün Van Gölü Havzası için yürüttüğümüz kapsamlı çalışmaların en önemli

ilham kaynağı olmuştur” dedi.

“PLASTİK RAPORUMUZU ÇOK YAKIN ZAMANDA MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE SUNACAĞIZ”

Tüm kesimlerin fikirleri alınmadan yapılan çalışmaların toplum nezdinde bir karşılığı olmadığını vurgulayan Ağırbaş, şöyle devam etti:

“Ahlat’ı ziyaret ettik. Ahlat’taki mezar taşları bize şunu gösterdi. Atalarımız bize bu toprakları güzel, temiz ve yaşanabilir şekilde bıraktılar. Bizler de gelecek nesillere bu toprakları aynı şekilde bırakmak zorundayız. Bunu ancak Van Gölü Havzası’nda yaşayan hemşehrilerimizin duyarlılığı ile ortaya koyabiliriz. Vatandaşımız çok iyi niyetli. Ne yazık ki geçmişten gelen bazı alışkanlıklar var. Çöpleri hala nehirlere atıyoruz. Sıfır Atık Vakfı olarak hazırlayacağımız plastik raporunu çok yakın zamanda milletimizin takdirine sunacağız. Van Gölü Havzası’nın

2050 vizyonunun, Sıfır Atık Vakfı olarak takipçisi olacağız. Türkiye’deki bütün sulak alanlarla alakalı toplumsal faaliyetler gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

“VAN GÖLÜ’NDEKİ İRADEYİ DÜNYAYA İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ OLARAK DUYURACAĞIZ”

Sıfır Atık Forumu gerçekleştirdik. Dünyadaki en büyük sivil çevre ve iklim değişikliği toplantısı oldu. COP31’e ev sahipliği yapacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız da Başkanlığını yürütüyor. Van Gölü için ortaya konulan iradeyi iyi uygulama örneği olarak dünyaya duyurulacağız. Vanlı ve Bitlisli hemşehrilerimizin desteğine bu süreçlerde ihtiyacımız var.”

“GÜÇLÜ BİR HAVZA YÖNETİM MODELİ ÖNERİSİ DEĞERLİ”

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, çalıştay sonuçlarından birine özellikle dikkat çekerek, “Bitlis ve Van illeri arasında bazı problemler yaşıyoruz. Güçlü bir havza yönetim modelinin önerilmesi değerli. Çanakkale’deki alan başkanlığı gibi burada güçlü bir havza yönetim modeli önemli olacaktır” dedi.

“DİNAMİK VE BİLİMSEL YOL HARİTAMIZLA İLERİYE DOĞRU YÜRÜYECEĞİZ”

Dönem Van Milletvekili, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, ortak akılda buluşularak elde edilen verilerin süreçte yolu aydınlatacağını ifade ederek, “Daha dinamik, bilimsel bir yol haritamız olacak ve ileriye doğru yürüyeceğiz. Van Gölü Havza Koruma Eylem

Planı, 2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi kıymetli Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde başladı. Havzayı kirletmeyecek yeni bir sürece evrilecek yeni yol haritası ortaya konuldu” dedi.

“VAN GÖLÜ’NÜN KORUNMASI ORTAK SORUMLULUĞUMUZ”

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Van Gölü’nün korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyleyerek, “Van Gölümüz doğal bir mirastır. İçişleri Bakanlığımız ile Sıfır Atık Vakfı arasındaki iş birliği ile sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması, israfın önlenmesi ve çevre farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar daha da güç kazanmıştır. Biz de Bitlis Valiliği olarak bundan sonra üzerimize düşen sorumlulukları yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÇEVRENİN KALKINMASINA YÖNELİK BİR KALKINMA HAREKETİ”

Kentte toplamda 12 milyar TL’lik bir yatırım yapıldığını belirten Van Valisi Ozan Balcı, “Sıfır Atık Vakfı’nın bu işin içine girmesi bir enerji getirdi; daha profesyonel ve kurumsallaşmaya başladı. Çevrenin kalkınmasına yönelik bir kalkınma hareketi de getirdi. Bu ekonomik, sosyal,

kültürel anlamda da bölgenin huzuruna katkı sağlayacak bir projeye katkı sağlıyor” dedi.

“VAN GÖLÜ HAVZASI’NI GÜVENCE ALTINA ALACAĞIZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Van Gölü’nün kültürel miras ve ekonomik potansiyeli ile Türkiye’nin en kıymetli havzalarından birisi olduğunu belirterek, “Çalıştayımızda geniş yelpazede kıymetli değerlendirmeler yapıldı. Ortak kanaatimiz şudur ki, Van Gölü Havzası’nı gelecek nesillere kurumlarımızın koordinasyonuyla güvence altına alacağız” dedi.

VAN GÖLÜ HAVZASI SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

Çalıştay sonunda Van Gölü Havzası’nın korunması ve sürdürülebilir geleceğinin sağlanmasına yönelik düzenlenen çalıştayın ardından hazırlanan sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirgede, havzanın ekolojik, sosyal ve ekonomik yapısını güçlendirecek yönetişim modeli, dijital dönüşüm, çevre, altyapı, turizm, tarım ve kalkınma başlıklarında kapsamlı önerilere yer verildi.