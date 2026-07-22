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Aksaray’da kamyona çarpan kamyonette can pazarı kamerada: 2 yaralı

Aksaray’da demir yüklü kamyonetin hafriyat yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi kamyonet kabininde sıkıştı. Yarım saat süren çalışma sonrası kurtarılan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Aksaray’da kamyona çarpan kamyonette can pazarı kamerada: 2 yaralı

Kaza, Yunus Emre Mahallesi 15. Bulvar üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir rampasından Yunus Emre Mahallesi istikametine seyreden Mehmet Ö. (39) idaresindeki 68 DP 064 plakalı demir yüklü kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle virajı aldığında önünde seyreden Ali. T. yönetimindeki 68 AFP 494 plakalı hafriyat yüklü kamyona arkadan çarptı.

Aksaray’da kamyona çarpan kamyonette can pazarı kamerada: 2 yaralı 1

İKİ KİŞİ TIRA ÇARPAN KAMYONETTE SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin sürücüsü Mehmet Ö. ile yolcu koltuğunda bulunan yabancı uyruklu Melna M. kabin içerisinde sıkıştı.

Aksaray’da kamyona çarpan kamyonette can pazarı kamerada: 2 yaralı 2

İhbar üzerine olay yerine sağlık, ambulans, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler kurtarma çalışması başlatırken ekiplerin zamanla yarışı anbean kameralara yansıdı.

Aksaray’da kamyona çarpan kamyonette can pazarı kamerada: 2 yaralı 3

UZUN UĞRAŞLARLA KURTULDULAR

Yarım saat süren çalışma sonucu hurdaya dönen kamyonetin kabininden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıları sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, polisin inceleme, başsavcılık ise tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray kamyonet kaza
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