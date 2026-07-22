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Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi: "Bomba patladı sandım"

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle, Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatısından kopan tahta parçaları, karşıdaki iki binanın ve park halindeki otomobilin üzerine düştü. Zeki Tah, "Kardeşim ve yeğenim uzanmıştı, Yeğenim 'bir anda bomba patladı sandım, kendimi içeri atmasam bize geliyordu' dedi. Ağaçlar, odunlar çatının üzerine saplanmış" diye konuştu

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi: "Bomba patladı sandım"

Olay, saat 19.00 sıralarında İnönü Mahallesi 2. Kazım Karabekir Sokak’ta meydana geldi. Akşam saatlerinde İstanbul'da kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle 5 katlı binanın çatısından kopan tahta parçaları karşıdaki iki binanın ve park halindeki otomobilin üzerine düştü. Dairelerde yaşayan kişiler çatıdan kopan parçalar nedeniyle panik yaşadı. Binalarda hasar oluşurken, olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi: "Bomba patladı sandım" 1

"MASALARIN ALTINA GİRDİK, EV BİLE SALLANDI"

Dairede yaşayan Nisanur Yuşan, "Biz camdan dışarı bakıyorduk zaten kumlar vardı dışarıda. Camdan dışarı baktığımız anda karşı binanın çatısı bir anda bizim binamızın çatısının üzerine geldi. O an şok olduk, masaların altına girdik, ev bile sallandı. Herkes maddi hasara uğradı ama cana da gelebilirdi, burada benim kardeşim uyuyordu. Onu çağırdığım gibi çatının bu kısmı çöktü sonra odaya geçtik masanın altına girdik" dedi.

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi: "Bomba patladı sandım" 2

"BOMBA PATLADI SANDIM"

Zeki Tah ise, "Kardeşim ve yeğenim uzanmıştı, Yeğenim 'bir anda bomba patladı sandım, kendimi içeri atmasam bize geliyordu' dedi. Ağaçlar, odunlar çatının üzerine saplanmış" diye konuştu.

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi: "Bomba patladı sandım" 3

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi: "Bomba patladı sandım" 4

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi: "Bomba patladı sandım" 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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