Otomobile arkadan çarptı, saldırmak için aracından indi, 337 bin TL ceza yedi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medya ihbarlarıyla ilgili çalışma yapıldı.

OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI, SALDIRMAK İÇİN ARACINDAN İNDİ

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, panelvan aracıyla önünde ilerleyen otomobile arkadan çarpan ve kaza sonrası saldırı amaçlı araçtan inen sürücüye Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince toplamda 337 bin 431 TL idari para cezası yazıldı.

337 BİN TL CEZA YEDİ

Araç trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine geçici süreliğine el konuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, bir aracın kurallara aykırı egzoz kullanarak, çevreye rahatsızlık vermesiyle ilgili ihbarı da değerlendiren ekipler aracı tespit etti. Araç sürücüsne Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince 6 bin 719 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır