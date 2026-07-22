Özgür Özel'den yeni parti açıklaması! Tarih verdi

Özgür Özel, CHP'li bazı milletvekilleriyle Çankaya'daki bir otelde düzenlenen toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ÖZEL TARİH VERDİ

Bir gazetecinin, "Bir yandan da CHP'yi terk etmiyormuşsunuz. Parti meclis üyelerinin bazıları, CHP'de kalacakmış. Olası bir kararda yeni partiden CHP'ye bir dönüş olur mu?" sorusu üzerine Özel, "Partinin teknik kurulunu milletvekillerimizle yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimiz ile birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte yeni partimize katılacağız." ifadelerini kullandı.



Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır