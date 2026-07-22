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Gaziantep'te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şoke etti

Gaziantep'te vatandaşlardan dua karşılığında para toplayarak dini duyguları istismar eden, büyü ve muska yaptığı tespit edilen şahıs polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken ele geçirilen büyü ve beddua içerikli kağıtlar ise pes dedirtti. Kağıtlarda, 'aniden ve en kısa sürede ölümü olsun (aile zarar görmesin)', 'ayrılacak defolup gidecek nefret edecek', 'birbirine düşsün araları kötüleşsin düşman olsunlar' gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

Gaziantep'te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şoke etti

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini duyguları istismar ederek vatandaşları dolandırdığı belirlenen şahsı yakalamak için çalışma yaptı.

Gaziantep te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şoke etti 1

OPERASYONDA ORTAYA ÇIKANLAR PES DEDİRTTİ

Çalışmalar çerçevesinde belirlenen adrese baskın düzenlendi. Baskın sonucunda, vatandaşlardan dua, büyü ve beddua karşılığında para toplayarak dini duyguları istismar eden şahıs yakalandı.

Gaziantep te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şoke etti 2

KAĞITLARA BÜYÜ VE BEDDUALAR YAZILMIŞ

Adresteki aramalarda ise çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen dokümanlar arasında yer alan kağıtlar üzerindeki büyü ve beddua içerikli yazılar pes ise dedirtti.

Gaziantep te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şoke etti 3

'ANİDEN ÖLSÜN', 'BİRBİRİNE DÜŞSÜN DÜŞMAN OLSUNLAR'

Kağıtlarda, 'aniden ve en kısa sürede ölümü olsun (aile zarar görmesin)', 'ayrılacak defolup gidecek nefret edecek', 'birbirine düşsün araları kötüleşsin düşman olsunlar' gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

Gaziantep te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şoke etti 4

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şoke etti 5

Gaziantep te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şoke etti 6

Gaziantep te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şoke etti 7

Gaziantep te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şoke etti 8

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep muska büyü
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