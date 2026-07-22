Gaziantep'te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şoke etti

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini duyguları istismar ederek vatandaşları dolandırdığı belirlenen şahsı yakalamak için çalışma yaptı.
Çalışmalar çerçevesinde belirlenen adrese baskın düzenlendi. Baskın sonucunda, vatandaşlardan dua, büyü ve beddua karşılığında para toplayarak dini duyguları istismar eden şahıs yakalandı.
Adresteki aramalarda ise çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen dokümanlar arasında yer alan kağıtlar üzerindeki büyü ve beddua içerikli yazılar pes ise dedirtti.
Kağıtlarda, 'aniden ve en kısa sürede ölümü olsun (aile zarar görmesin)', 'ayrılacak defolup gidecek nefret edecek', 'birbirine düşsün araları kötüleşsin düşman olsunlar' gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.
Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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