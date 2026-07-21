Forklift rampa aşağı inerken devrildi: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Şehit Mesut Birinci Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman M. idaresindeki rampa aşağı seyir halindeki forklift, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.

FORKLİFT KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI: 1'İNİN DURUMU AĞIR

Kazada sürücü Osman M. ile forkliftte bulunan yolcu Teyfik A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Teyfik A., ambulansla Samsun Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, sürücü Osman M. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır