Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme! "Hem babam hem de ben Gülistan'la ilişki yaşadık"

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma dosyasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında aranan ve ABD’de tutuklu bulunan Umut Altaş’ın eski patronu Rüstem Keskin’in Umut’la yaptığı görüşmenin ardından JASAT’a (Tunceli Jandarma Suç Araştırma Timi) yaptığı bilgilendirmenin ses kaydına ulaşıldı.

"HEM BABAM HEM DE BEN GÜLSİTAN'LA İLİŞKİ YAŞADIK"

Tv100'de yer alan habere göre, telefon konuşmasında Keskin'in iddiasına göre, "Umut Altaş, Türkay Sonel'in kendisine hem kendisinin hem de babası Tuncay Sonel’in Gülistan Doku ile ilişki yaşadığını söyledi.

"'FETÖ'CÜ' DERLER"

Keskin ayrıca, Umut Altaş ile konuşmasında Altaş’ın Türkay Sonel’i Amerika’ya davet ettiğini ancak Sonel’in ise gelmesi hâlinde kendisine “FETÖ’cü” denileceğini söylediğini aktardı.



(Dönemin Valisi Tuncay Sonel)

"KANA BENZER BİR KOKU VARDI"

Telefon konuşmasında Keskin tarafından dile getirilen diğer iddialar şu şekilde; "Umut Altaş’ın anlatımına göre Türkay Sonel, kendisine hem kendisinin hem de babası Tuncay Sonel’in Gülistan Doku ile ilişki yaşadığını söylemiş.

Altaş, Gülistan Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 günü saat 16.00-17.00 sıralarında Türkay Sonel’in kendisini Atatürk Mahallesi’ndeki Esnaf ve Sanatkârlar Odası önünde araçtan indirdiğini ileri sürmüş.

Türkay Sonel’in “Yarım saate döneceğim” diyerek ayrıldığı, ancak yaklaşık bir saat sonra panik hâlinde ve hızlı biçimde geri geldiği iddia edilmiş.

Altaş’ın anlatımına göre Türkay Sonel, geri döndüğünde kendisine “Hemen arabaya bin” demiş. Araçta kana benzettiği bir koku bulunduğunu söyleyen Altaş, aracın BMW marka olduğunu aktarmış.

ÇOK FAZLA SORU SORUNCA ARAÇTAN İNDİRMİŞ

Altaş’ın çok fazla soru sorması üzerine Türkay Sonel’in onu kısa süre sonra araçtan indirerek dolmuşla eve gitmesini istediği ileri sürülmüş. Altaş’ın indirildiği noktanın Sarısaltuk Viyadüğü’ne araçla yaklaşık 3-5 dakikalık mesafede olduğu iddia edilmiş."

Ses kaydında, Umut Altaş'ın daha önce savcılığa Gülistan Doku'yu hiç görmediğini söylediği, ancak Rüstem Keskin ile yaptığı görüşmede bu beyanını değiştirerek Gülistan'ı Tunceli'deki Emirgan Kafe'de bir kez gördüğünü anlattığı aktarıldı.

"GÜLİSTAN İÇİN 'TAKILDIĞIM KIZ' DEMİŞ"

Altaş'ın anlatımına göre o sırada yanında Türkay Sonel de bulunuyordu. Gülistan Doku'nun kafede servis yaptığı, Türkay Sonel'in de buraya sık sık gittiği ve Gülistan için "Benim görüştüğüm/takıldığım kız" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Altaş’ın anlatımına göre Türkay Sonel, Gülistan Doku için “Benim görüştüğüm/takıldığım kız” şeklinde bir ifade kullanmış.

KESİK BAŞ VİDEOSU VE 'FETÖ' İDDİASI

Keskin'in aktardığı bilgilere göre Umut Altaş, ABD'de bulunduğu dönemde de Türkay Sonel ile iletişimini sürdürdüğünü, yaklaşık bir yıl önce Sonel'in kendisine kanlı ve başı kesilmiş bir ceset videosu gönderdiğini iddia etti.

Altaş'ın Türkay Sonel'i Amerika'ya davet ettiği, Sonel'in ise gelmesi halinde kendisine "FETÖ'cü" denileceğini söylediği, ayrıca babasının FETÖ ile bağlantısı bulunduğunu bilip bilmediğini sorduğu iddia edildi.

Rüstem Keskin, JASAT'a yaptığı bilgilendirmede Umut Altaş'ın görüşme sırasında geçmiş olayları hatırladığını, sorulara yanıt verdiğini ve genel ruh halinin normal göründüğünü ifade etti. Öte yandan ses kaydında yer alan anlatımların, Rüstem Keskin'in Umut Altaş'tan duyduğunu söylediği ikinci el beyanlar olduğu belirtildi.