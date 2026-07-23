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Alkollü sürücünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki SUV tarzı aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk, toplam 4 kişi hafif yaralandı. Kazaya karışan ve ters dönen otomobil sürücüsünün ise 1.67 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Alkollü sürücünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Adapazarı ilçesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde seyir halinde olan S.T. idaresindeki 38 KM 967 plakalı SUV tarzı araç ile aynı yönde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 54 DM 149 plakalı SUV tarzı araç çarpıştı.

Alkollü sürücünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı 1

SAKARYA'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARLALI

Çarpışmanın etkisiyle M.Y. idaresindeki araç yolun sol tarafındaki refüje çarparken, S.T. idaresindeki araç ise savrularak ters döndü. Kazada, M.Y., N.Y., D.Y. ve N.Y. olmak üzere toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alkollü sürücünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı 2

Yaralılar bölgedeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, ters dönen araçtan çıkartılan sürücüye yapılan alkol kontrolünde 1.67 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza sebebiyle tek şeritten kontrollü olarak seyreden trafik, araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Alkollü sürücünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Adapazarı kaza
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