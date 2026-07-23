HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: "Henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, "İran çok ağır darbeler alıyor ve anlaşma yapmak istiyor. Fakat ben henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: "Henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki Meriatta şehrini ziyaret ederek bir lisede düzenlenen etkinlikte konuştu. Buradaki konuşmasında ABD Silahlı Kuvvetlerine tarihin en büyük yatırımını yaptıklarını ve ABD ordusunu güçlendirdiklerini söyleyen Trump, "Bildiğiniz gibi Venezuela’da zafer kazandık. Venezuela şimdi milyonlarca varil petrol üretmek için bizimle çalışıyor. Operasyonun maliyetini şimdiden defalarca çıkardık. Aynı şekilde İran’da da kazanıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Trump tan İran açıklaması: "Henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum" 1

"HÜRMÜZ BOĞAZI’NA İHTİYACIMIZ YOK"

Trump, "Aslında ABD ile Venezuela’yı bir araya getirdiğinizde dünya petrol piyasasının yaklaşık yüzde 62’sine sahibiz. Dolayısıyla boğazlara veya başka bir şeye ihtiyacımız yok. HürmüzBoğazı’na ihtiyacımız yok. Ancak bunu, yapmamız gerektiği için yapıyoruz. Çünkü İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz" dedi.

"KÜÇÜK BİR ÇATIŞMA" OLARAK NİTELENDİRDİ

İran ile savaşı "küçük bir çatışma" olarak nitelendirdiğini söyleyen Trump, "İran çok ağır darbeler alıyor ve anlaşma yapmak istiyor. Fakat ben henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü ne zaman bir anlaşma yapsalar, anlaşmadaki her şeyi değiştirmek istiyorlar. Hazır değiller ancak çok yakında hazır olacaklar" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump tan İran açıklaması: "Henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum" 2

"PETROL FİYATLARI DÜŞECEK"

Enflasyon ve hayat pahalılığına da değindiği konuşmasında Trump, "Petrol fiyatları düşecek. Hızla aşağı inecek. Üç hafta önce de düşmüştü. İnsanlar bir anlaşmaya vardığımızı düşündü. Ben ise "Bu adamlarla anlaşmaya vardığımızı sanmıyorum. Yaptıkları her anlaşmayı bozuyorlar" dedim. Fakat Wall Street’in dahileri anlaşma sağlandığını düşündü ve fiyatlar gerçekten çok düştü. Sonra biraz yükseldi. Ancak belki de göreve başladığımız zamankinden daha düşük bir seviyeye inecek. Bana biraz zaman tanıyın" dedi.

Beyaz Saray’da yapımı devam eden balo salonuna da değinen Trump, "Beyaz Saray’da devasa bir askeri tesis inşa ediyoruz. Burası bir balo salonu ama aynı zamanda büyük bir askeri tesis olacak. Çatısında bir insansız hava aracı üssü, altında ise çok önemli tesisler bulunacak" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alkollü sürücünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandıAlkollü sürücünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Yayalara çarpan otomobil takla atarak otoparka daldı: 1’i ağır 3 yaralıYayalara çarpan otomobil takla atarak otoparka daldı: 1’i ağır 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.