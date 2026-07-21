Son dakika | Özgür Özel yeni partiyi duyurdu, CHP'den istifalar başladı! Murat Bakan: "Bu bir son değil"

Son dakika haberi: CHP'de mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel, yeni partinin duyurusunu bugün CHP grup toplantısında resmen yaptı. Özel'in konuşmasının ardından CHP'den ilk istifa haberi de geldi.

CHP'DEN İLK İSTİFA

İzmir Milletvekili Murat Bakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

"BU BİR SON DEĞİL"

Bakan, paylaşımında "Bu bir son değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerlerini yaşatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinden yürüyerek… Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz" mesajıyla dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim.



Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum.



Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim.



Genel Başkan Yardımcısı oldum, Parti Meclisi üyesi oldum, Gölge Kabine'de… pic.twitter.com/zcIhokIU4l — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) July 21, 2026

ÖZEL "YENİ PARTİYİ" BÖYLE DUYURMUŞTU

Bugün CHP TBMM grup toplantısında konuşma gerçekleştiren Özel, mahkemenin "mutlak butlan" kararına ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine tepki göstermişti. Özel, yeni partiyi kuracaklarını resmen duyururken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş Parti Meclisimiz, MYK'mizle, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz, yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizle hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Bugün bu kürsüye, CHP'nin grup kürsüsüne veda ederken, ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz."