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Olayın adresi İstanbul: Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı! O anlar kamerada

İstanbul’un Silivri ilçesi Ortaköy Sanayi Bölgesi'nde 17 yaşındaki motosikletli şahsın, fabrikaya atmak istediği patlayıcı elinde patladı. Parmağı kopan şüpheli, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındı. Patlama anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayın adresi İstanbul: Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı! O anlar kamerada

Olay, 20 Temmuz’da gece saatlerinde Silivri Ortaköy Sanayi Bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen 17 yaşındaki A.H.Ö., bölgedeki geri dönüşüm fabrikasına henüz bilinmeyen bir nedenle patlayıcı atmak istedi.

Olayın adresi İstanbul: Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı! O anlar kamerada 1

FABRİKAYI YAKMAK İSTEDİ PATLAYICI ELİNDE PATLADI

Fabrikaya atmak istediği patlayıcı şahsın elinde patladı. Patlamada şüphelinin parmakları koptu.

Olayın adresi İstanbul: Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı! O anlar kamerada 2

HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

Kendi imkanlarıyla Büyükçekmece Mimar Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvuran A.H.Ö.'ye burada ilk müdahale yapıldı daha sonra ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın adresi İstanbul: Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı! O anlar kamerada 3

Olayı anlatan şüpheli burada gözaltına alındı.

Olayın adresi İstanbul: Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı! O anlar kamerada 4

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şüphelinin motosikletle geldiği ve fabrikaya atmak istediği patlayıcının, patladığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Silivri fabrika El yapımı patlayıcı (EYP)
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